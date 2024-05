Thông điệp thời trang bền vững qua những thiết kế đậm sắc hè

Khác với sự rực rỡ thường thấy của thiên nhiên nhiệt đới, NTK Katy Nguyễn mang đến mùa hè 2024 với bộ sưu tập mang tên "Island Life". Đúng như chủ đề, collection đưa giới mộ điệu đến với hòn đảo xinh đẹp, nơi chan chứa nắng gió, biển xanh, cát trắng và ở đó, con người cùng thiên nhiên như hòa vào làm một.

Các thiết kế ấn tượng trong BST lần này.

“Dịp đầu năm tôi có chuyến du lịch một mình 10 ngày ở Bali. Thiên nhiên và nhịp sống yên ả ở đây khiến tôi quên đi mọi mệt mỏi, áp lực của chốn đô thị để sống chậm lại, cảm nhận vẻ đẹp giản dị xung quanh. Ánh nắng sớm mai, tiếng sóng biển, làn gió nhẹ,… cũng mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt. Tôi nhận ra rằng, khi thả lỏng bản thân và đắm chìm vào thiên nhiên thì chính thiên nhiên trở thành liều thuốc cân bằng hữu hiệu nhất cho tâm hồn con người. Từ những cảm hứng đó, tôi đã nảy ra ý tưởng cho bộ sưu tập Island Life", NTK Katy Nguyễn cho biết.

BTS lần này được hoàn thành trong vòng 3 tháng với gần 32 mẫu đồ bơi có kiểu dáng gợi cảm, những đường cut-out phóng khoáng. Lấy gam màu earthy làm chủ đạo, sắc nâu đỏ của đất, xanh thẫm của cây cối, trắng của cát biển, vàng của ánh nắng… được biến hóa đa dạng trong bộ sưu tập. Trên mỗi item, hình ảnh sò, ốc, đá, hạt gỗ thô sơ, sóng biển bồng bềnh hay những đoá hoa nữ tính… trở thành điểm nhấn trên ngực áo, dây váy, bikini và phụ kiện nổi bật.

BST hè 2024 cũng đánh dấu sự chuyển mình của NTK Katy Nguyễn khi đưa vào những chiêm nghiệm về cuộc sống vào các thiết kế, thông qua cách chị lựa chọn chất liệu, tone màu và sáng tạo các chi tiết tinh tế, tối giản trên mỗi trang phục.

“THỞ là key word xuyên suốt mà tôi đưa ra cho đội ngũ của mình. Các thiết kế phải ‘thở' được trong phom dáng, màu sắc và chất liệu. Từ key word này, chúng tôi đưa vải linen, vải tái chế - những chất liệu thân thiện với môi trường - vào bộ sưu tập. Đây không phải là một hướng đi lạ lẫm, nhưng lại vô cùng mới mẻ với XITA, nhằm đóng góp một phần nhỏ bé cho xu thế bền vững của làng thời trang”, NTK Katy Nguyễn chia sẻ.

NTK Katy Nguyễn từng theo học Học viện Thời trang London tại Hà Nội. Với tư duy thẩm mỹ cao cùng những kiến thức nghệ thuật, văn hoá, lịch sử sâu rộng, Katy Nguyễn đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi với một cá tính và con đường thời trang độc đáo của riêng mình. Cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng Happer’s Bazzar, Đẹp Magazine, L’officel, Her World... Năm 2018, cô thắng giải Her World Young Achiever Award hạng mục "Nhà thiết kế của năm" do bạn đọc bình chọn.

