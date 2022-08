Thời trang đời thường nóng bỏng khác xa lên sóng của BTV truyền hình HTV thi hoa hậu

Mỹ Khôi tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022.

Mỹ Khôi xinh đẹp, rạng rỡ với trang phục kín đáo khi lên sóng truyền hình.

Mỹ Khôi từng đăng quang Hoa khôi nữ sinh áo dài toàn quốc năm 2014, lọt top 10 Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 và giải phụ “Người đẹp Du lịch”, top 15 Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2017.

Sau 2 năm, cô cắt tóc tém và tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với sắc vóc cá tính, khác biệt so với số đông các thí sinh khác. Tiếp đó, Mỹ Khôi đạt top 3 The Face Online by Vespa 2021, đăng ký dự thi Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2021. Và, mới đây, người đẹp tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn khi ghi danh cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022.

Dù có công việc ổn định là một người mẫu, một BTV đài truyền hình HTV nhưng Mỹ Khôi vẫn mong muốn chinh phục bản thân ở một phương diện khác, là cuộc thi sắc đẹp. Với thể hình ấn tượng, kinh nghiệm thi đấu, sự hoạt ngôn và vẻ đẹp khoẻ khoắn... Mỹ Khôi nhận được kỳ vọng của fan sắc đẹp ở Miss Grand Vietnam 2022.

Với đặc thù công việc của một BTV/MC truyền hình, Mỹ Khôi lên sóng luôn phải tuân thủ những quy tắc về trang phục. Cô chọn những thiết kế thiên về thời trang công sở, kín đáo và thanh lịch. Trang phục đơn sắc và tôn dáng một cách chuẩn mực. Cô cũng như bao MC truyền hình, nói không với trang phục màu xanh lá vì đây là gam màu phông nền.

Ngoài ra, các MC phải làm tóc gọn gàng, vào nếp. Những món đồ trang sức không quá dài, cầu kỳ... khiến người xem bị mất tập trung.

Phong cách đời thường quyến rũ, trẻ trung của Mỹ Khôi.

Trái ngược với hình ảnh khi lên sóng truyền hình, Mỹ Khôi ở đời thường được nhận xét có phong cách thời trang đa dạng. Cô không bó buộc bản thân vào một hình mẫu cụ thể. Mỹ Khôi có chiều cao 1,67m cùng số đo 3 vòng: 84 - 62 - 90cm.

Là một người mẫu hoạt động tự do, Mỹ Khôi tự tin với phong cách của chính mình. Đôi khi, cô lựa chọn trang phục đơn giản năng động như áo thun quần jean, đôi lúc cô quyến rũ với những chiếc váy bó, tôn đường cong hình thể. Sự sexy ở phong cách của Mỹ Khôi còn được thể hiện qua những item cup ngực, cắt xẻ độc đáo.

Đến với cuộc thi Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam 2022, Mỹ Khôi bày tỏ: "Khôi muốn mang đến cuộc thi một hình ảnh mới đầy tự tin và năng lượng tích cực, một Mỹ Khôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn từ những vết sẹo của quá khứ. Và một lần nữa, Khôi muốn gạt hết mọi nỗi sợ, nỗi buồn ở hiện tại để cháy hết mình với những hoài bão thanh xuân không ngừng thôi thúc trong tim, muốn được tỏa sáng trên sân khấu Miss Grand vì gia đình cũng như vì những người luôn dành sự yêu quý, ủng hộ Khôi suốt thời gian qua".

Mỹ Khôi luôn dành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện. Cô quan niệm "đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp".

Hình ảnh của Mỹ Khôi tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

