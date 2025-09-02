Tân Hoa hậu Trái Đất Thái Lan được khen ngợi

Chung kết Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2025 đã diễn ra tối 31/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Waree Ngamkham. Cô giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines vào tháng 11.

Chiến thắng của Waree Ngamkham không nằm ngoài dự đoán của các khán giả và chuyên trang sắc đẹp. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt hài hòa, hình thể cân đối và quyến rũ.

Nhan sắc của Waree Ngamkham nhận được sự khen ngợi của khán giả. Nhiều người nhận định cô lập thành tích cao cho Thái Lan ở đấu trường Miss Earth 2025.

Ngoài đời, Waree Ngamkham có nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng. Mặt mộc của người đẹp được đánh giá cao với những đường nét thanh tú.

Waree Ngamkham có phong cách ăn mặc hiện đại, quyến rũ. Chiều cao ấn tượng và hình thể thanh mảnh giúp cô chinh phục nhiều trang phục khác nhau.

Waree Ngamkham năm nay 26 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân chuyên ngành Marketing.

Với profile ấn tượng, Waree Ngamkham được kỳ vọng tỏa sáng ở cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025, tiếp nối thành công của Hoa hậu Trái ĐấtThái Lan 2024 Rachadawan Fowler. Năm ngoái, Rachadawan Fowler giúp Thái Lan lập thành tích lọt vào top 20.

Thái Lan hiện đang nắm giữ chuỗi thành tích ấn tượng tại sân chơi Hoa hậu Trái Đất. Năm 2023, đại diện Thái Lan ở Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Cora Bliault đã giành giải Hoa hậu Lửa (tương đương á hậu 3).

Năm 2021, người đẹp Thái Lan - Jareerat Petsom - cũng giành giải á hậu 3.

Thái Lan cũng là quốc gia hiếm hoi nắm giữ thành tích có 5 năm liên tiếp vào top ở Hoa hậu Trái Đất từ 2007 đến 2011.

Từ năm 2020, Wisdom Thaiasset Co., Ltd. là công ty tổ chức Hoa hậu Trái Đất Thái Lan nhằm tìm kiếm đại diện tham dự Miss Earth hàng năm. Sau khi nắm bản quyền, công ty này đã tổ chức thành công mùa giải Hoa hậu Trái Đất Thái Lan 2021 sau 8 năm cuộc thi bị gián đoạn. Từ 2021 đến nay, Miss Earth Thailand được đánh giá tổ chức với quy mô chuyên nghiệp, tìm ra người đăng quang xứng đáng.