Tại sao chiếc túi hiệu Fendi là lựa chọn hoàn hảo nhất cho nữ công sở

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 08:02 AM (GMT+7)

Fendi là một cái tên mang khát vọng đi vào lòng các tín đồ thời trang khắp nơi. Cụ thể, thương hiệu thời trang Ý này đã làm nên tên tuổi với những chiếc túi Fendi của họ. Chúng đồng nghĩa với sự chú ý mạnh mẽ đến từng chi tiết, chất lượng thủ công và tất nhiên là phong cách. Vì vậy, thật dễ hiểu khi các tín đồ thời trang trên khắp thế giới luôn mong muốn có một chiếc túi Fendi của riêng họ, cho dù đó là hình dáng baguette mang tính biểu tượng hay bất cứ thứ gì có logo Fendi Zucca dễ nhận biết.

Trong khi hầu hết mọi người thường nghĩ nhiều đến túi xách Fendi, song nhà thời trang này cũng có một lịch sử lâu đời trong việc tạo ra một loạt các mặt hàng xa xỉ bao gồm quần áo, giày dép và thậm chí cả mỹ phẩm màu. Và đặc biệt trên thực tế, nó bắt đầu với một nhóm vợ chồng.

Hãng thời trang Ý lần đầu tiên mở cửa vào năm 1925 tại Rome với tư cách là một doanh nghiệp gia đình do vợ chồng Adele và Edoardo Fendi điều hành. Thương hiệu ngay lập tức trở thành người dẫn đầu trong thế giới xa xỉ, liên tục được công nhận vì sự chú ý đến từng chi tiết, sự xuất sắc trong nghề thủ công và phong cách sáng tạo.

Ngay từ khi mới mở cửa, nhà mốt đã ngay lập tức gắn liền với túi xách và hàng lông thú. Và khi thương hiệu tiếp tục phát triển, không chỉ lan truyền khắp nước Ý mà còn trên toàn thế giới về dòng túi xách cao cấp của hãng.

Sau đây là một số phong cách “vượt thời gian” của Fendi cho nữ công sở tham khảo:

Túi Fendi Baguette

Túi Fendi Baguette là một lựa chọn thực sự linh hoạt với nhiều loại hoàn thiện, bao gồm cả hình in để bổ sung cho phong cách của bạn. Điều khiến chiếc túi này trở nên lý tưởng là nó có thể được đeo theo nhiều cách khác nhau. Để có nét truyền thống, hãy đeo nó như một chiếc túi đeo vai. Khi bạn đang di chuyển, hãy biến nó thành phong cách crossbody. Nhưng nếu bạn muốn trở nên thời trang hơn, nó có thể biến thành một chiếc túi đeo thắt lưng - mang đến cho bạn một cách an toàn để đựng các vật dụng quan trọng mà vẫn rảnh tay.

Túi Fendi Peekaboo

Hãy trang bị cho thời trang của bạn bằng chiếc ví Fendi cổ điển này. Có nhiều kích cỡ bao gồm mini, cơ bản, trung bình và lớn, điều tuyệt vời là bảng màu vô tận dành cho bạn.

Fendi's By The Way

Đây là một lựa chọn lý tưởng khi bạn đang di chuyển, một chiếc túi có thể chứa những thứ cần thiết mà vẫn phong cách và thông minh. Phiên bản này có năm màu là xanh, trắng, nâu, cam và hồng cho bạn nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, By The Way đã làm xiêu lòng các tín đồ thời trang từ năm 2014 và là phụ kiện hoàn hảo cho những cô nàng điệu đà.

Ví Fendi Kan IF

Kan IF là một chiếc túi kiểu đóng từ tính cổ điển với phần nắp được nâng cấp nhờ cảm ứng Fendi. Nhưng điều khiến chiếc túi Fendi này nổi bật là phần đầu của Fendi Zucca cổ điển được đặt chính giữa nắp bằng phần cứng tông màu vàng và được nhấn bằng màu nâu sẫm. Và phần cứng đó được xuyên suốt trong túi làm điểm nhấn cho quai xách. Với kích thước dài 9,8 inch, cao 7,1 inch và rộng 4,1 inch, túi Fendi Kan IF là sự lựa chọn hoàn hảo cho một ngày dạo phố.

Túi Fendi Kar thư pháp bỏ túi

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc clutch nổi bật có phần cổ điển và vượt thời gian, thì chiếc túi xách Fendi Kar thư pháp Pocket sẽ nằm ở đầu danh sách của bạn. Những người hâm mộ Karl Lagerfeld sẽ yêu thích chiếc clutch bắt mắt này bởi có nét xoắn dễ nhận biết của ông trên biểu tượng Fendi được viết dưới dạng chữ F kép, thay vì các chữ cái khối. Chiếc ly hợp nhỏ nhắn này có dây đeo giúp bạn mang nó bằng tay dễ dàng hơn, cũng như dây đeo bằng dây xích cố định để bạn có thể dễ dàng đeo nó qua cổ tay hoặc đeo nó vào khuỷu tay. Phong cách dễ thương này có hai màu đen hoặc trắng, trong khi thiết kế đen mờ tương phản với rám nắng, màu trắng tương phản với đen.

Ví nhỏ Fendi Double F

Không phải ai cũng muốn mang một chiếc túi đồ sộ. Và nếu bạn thuộc tuýp này, Double F Small từ Fendi sẽ hoàn toàn là một sự lựa chọn lý tưởng. Chiếc túi xách nhỏ nhắn này có thể kiêm hai nhiệm vụ như một chiếc túi đeo chéo và một chiếc ly hợp nhờ thiết kế dây đeo kép. Nhưng điều làm cho thiết kế này trở nên khác biệt so với một số túi Fendi monogram “truyền thống” khác là cách phối màu nhẹ hơn so với kiểu monogram nâu sẫm.

Túi Fendi Kan I

Nếu bạn đang cần tìm một chiếc túi thực sự độc đáo, Fendi Kan I là gợi ý dành cho bạn. Chiếc túi da dẻo dai này đi kèm với các điểm nhấn bằng kim loại tuyệt đẹp được hoàn thiện bằng palladium cho các đường màu trắng và đỏ hoặc hoàn thiện bằng vàng cho phiên bản màu đen. Ngoài ra, đi kèm với vòng kim loại bổ sung trên dây đeo tay cầm để cung cấp cho bạn tùy chọn thêm các nét quyến rũ của túi để tạo hiệu ứng cá nhân hóa.

Fendi Peekaboo Click

Phiên bản phong cách này là một chiếc clutch dễ thương có móc cài hai mặt. Và tất nhiên, bạn cũng có thể chọn sử dụng dây đeo vai đi kèm để biến chiếc clutch này thành một chiếc túi đeo vai. Hãy chọn cho mình phong cách da lộn màu hồng dễ thương hoặc màu xanh lá cây nổi bật.

Fendi FF Tote

FF Tote là một chiếc túi cỡ vừa, nó có kích thước dài 12,2 inch, cao 8,3 inch và rộng 4,3 inch. Bạn có thể chọn cho mình màu sắc hợp với sở thích từ màu đỏ, đen, trắng hoặc màu hồng phấn nhẹ nhàng.

Fendi Camera Case

Fendi Camera Case sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo dành cho người phụ nữ sành điệu. Khi bạn đang di chuyển và tham quan xung quanh một đô thị sang trọng, bạn không muốn mang theo những thứ cần thiết trong một chiếc túi mỏng manh. Chiếc túi này sẽ giải quyết vấn đề đó với kết cấu chắc chắn mang đến sự bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện tử nhạy cảm như điện thoại thông minh hoặc thậm chí là máy ảnh.

