Để đánh dấu dịp đặc biệt này, những nỗ lực của Slam Jam là không ai sánh kịp — hãng không chỉ tạo ra bất kỳ chiếc quần jean Levi's nào, mà là sản xuất tại Nhật Bản theo thông số kỹ thuật 501 dựa trên mẫu cổ điển năm 1955. Năm 1850, cha đẻ của jeans là Levi Strauss phát minh ra chiếc quần từ chất liệu này khi ông đi đào vàng. Và cả thế giới nên thầm cảm ơn tạo hóa vì đã không đặt vàng vào tay Levi bởi nếu không, chúng ta đã chẳng được mặc những chiếc quần jeans chắc chắn, cá tính như vậy.

Được làm bằng 100% bông hữu cơ, những chiếc quần 501 được đề cập có đường cắt và hình thức cổ điển nhất có thể. Chúng cao đến trung bình và rơi thẳng xuống chân, đồng thời kéo dài người mặc. Để nâng tầm chiếc quần, Slam Jam áp dụng một thiết kế in lụa hoa văn màu bạc uốn quanh đường may bên hông và hoàn thiện phiên bản giới hạn 501 với một chiếc jacron cổ điển, tab màu đỏ “Big E” của Levi và một chiếc Slam Jam- khác tab có thương hiệu trên túi phía sau bên trái.

Tiếp tục nghiên cứu về Americana cổ điển và kho lưu trữ do Benini đối chiếu là chiếc áo ba lỗ theo chủ đề cơ bắp Levi Strauss & Co. của Slam Jam. Có màu đen, trang phục có tay áo cắt thô và túi ngực tương phản với logo (Un)Corporate Uniforms theo chủ nghĩa vô chính phủ của nhà bán lẻ và logo Levi's bằng tông màu in màn hình bạc, cũng như in thêm hình zig-zag ở bên cạnh đường may.

Lịch sử chiếc quần 501

Năm 1871, một cái tên mới xuất hiện trong lịch sử của quần jean xanh. Jacob Davis, một thợ may và người Latvia đã có một ý tưởng tuyệt vời khi gia cố các túi quần jean bằng đinh tán đồng để ngăn chúng bị rách dưới sức nặng của vàng cốm.

Nhưng vì không có đủ tài chính để cấp bằng sáng chế cho giải pháp thông minh, Jacob Davis đã liên hệ với Levi Strauss và kết quả là vào ngày 20 tháng 5 năm 1873, Levi Strauss và cộng sự của ông, Jacob Davis, đã nhận được Bằng sáng chế Hoa Kỳ 139.121, cho một “cải tiến trong việc thắt chặt các lỗ mở túi ”. Chiếc quần jean “XX” đã được cấp bằng sáng chế, sau đó được đặt tên là Levi's 501.

Quần jean Levi's bắt đầu có lợi nhuận cao ở miền Tây nước Mỹ. Bắt đầu từ Ringo Kid đeo khẩu súng trường với chiếc quần jean xanh đến bộ phim về băng đảng mô tô ngoài vòng pháp luật. Bộ phim Wild One với sự tham gia của chàng trai Marlon Brando trong Levi's 501 với biểu tượng sắc đẹp mọi thời đại đã giúp phát triển thành quần jean thậm chí cao hơn, denim thực sự đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Năm 1953, Marlboro tung ra chiến dịch tiếp thị “Marlboro Man” với những chàng cao bồi nam tính mặc denim.

Năm 2000, tạp chí Time đặt tên cho Levi's 501 là "món đồ thời trang của thế kỷ 20". Quần jean bắt đầu trở thành một mốt thời trang thực sự, vượt trội so với các mặt hàng thời trang chạy theo mốt như váy mini và LBD.

Các mặt hàng denim bước vào giai đoạn điên cuồng của nhiều sự biến đổi và các giải pháp của nhà thiết kế để đáp ứng mong đợi của bất kỳ ai và trông cũng sang trọng trong bất kỳ dịp nào.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-tro-lai-cua-quan-jean-levi-39-s-501-huyen-thoai-san-xuat-tai-nhat-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/su-tro-lai-cua-quan-jean-levi-39-s-501-huyen-thoai-san-xuat-tai-nhat-ban-nam-1955-a603351.html