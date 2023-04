Cách lên đồ chuẩn mực theo "chất Mỹ kỳ quặc"

Bộ sưu tập, đánh dấu lần đầu tiên của thương hiệu từ studio Bờ Tây (và kỷ niệm 5 năm thành lập), đào sâu vào kho lưu trữ ở Paris của nhãn hiệu quần áo workwear để cập nhật những kiểu dáng nổi tiếng của mình bằng ngôn ngữ thiết kế của Mỹ.

Để đạt được mục tiêu như vậy, nhà thiết kế Spencer Phipps đã dựa vào nguồn gốc trang phục workwear của thương hiệu mình và chấp nhận “chất Mỹ kỳ quặc” và “những người ngoài cuộc phản văn hóa” tồn tại trong cốt lõi của thương hiệu. Để bắt đầu may mặc, anh ấy tìm đến In The American West của Richard Avedon, một địa điểm chụp ảnh có những bức chân dung gợi liên tưởng về vùng nhiệt đới phương Tây, cũng như các tác phẩm của Kenneth Anger, David Lynch, Alec Soth, Karlheinz Weinberger, William Albert Allard, Richard Prince và hơn.

Chuyển sang quần áo, bộ sưu tập chính của PHIPPS sáng tạo lại các mặt hàng chủ lực của thương hiệu, bao gồm quần lông cừu phổ biến được làm từ vải deadstock, quần workwear có đính đinh tán và các mặt hàng thiết yếu mạnh mẽ, bao gồm áo ba lỗ có gân, quần đùi và bộ denim unisex. Ở những nơi khác, phạm vi có quần jean chap, bao gồm các mảnh da tái chế và vải denim cổ điển từ bộ phận LAB của nhà thiết kế, cũng như áo bóng đá không thêu lấy cảm hứng từ San Francisco 49ers 'Steve Young, Joe Montana và Jerry Rice.

Mặc dù PHIPPS kiên định với những gì mình hiểu rõ nhất, nhưng thương hiệu này vẫn đẩy xa ranh giới của mình hơn nữa, với các danh mục mới bao gồm đồ lót và chuyển sang trang phục nữ. Đáng chú ý, bộ sưu tập tiếp tục sự hợp tác của nhà thiết kế với Woolrich thông qua một loạt các mặt hàng phiên bản giới hạn được chế tác từ vật liệu tái chế.

