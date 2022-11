Quỳnh Châu, Mai Ngô "đối đầu" nhau trong Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam

Miss International Queen Vietnam 2023 chính thức hoàn thiện dàn cast là những người đẹp của showbiz Việt.

Ngay từ khi chính thức khởi động lại đường đua trong năm 2022, chương trình truyền hình thực tế Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam nhanh chóng thu hút truyền thông.

Mới đây nhất, ban tổ chức công bố dàn huấn luyện viên đồng hành cùng với cuộc thi năm nay là: á hậu 1 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 - Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á Hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 - Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Á hậu 4 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 - Ngô Thị Quỳnh Mai và Siêu mẫu Quốc tế 2022 - Bùi Quỳnh Hoa.

Bốn gương mặt đảm nhận vai trò là huấn luyện viên tại cuộc thi năm nay đều là những chân dài trải qua rất nhiều cuộc thi để có được thành như hiện tại. Sự xuất hiện của 4 mỹ nhân tại cuộc thi chắc chắn sẽ tạo nên một thế cục “ngang tài ngang sức” và khó đoán.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khán giả biết đến khi đạt nhiều danh hiệu: Top 9 Vietnam’s Next Top Model 2014, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 và là người mẫu trình diễn tại New York Fashion Week 2015. Không những thế, cô còn tham gia diễn xuất và đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Quỳnh Châu được nhận xét là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên là một trong những nàng hậu trẻ tuổi nhất đảm nhận vai trò là huấn luyện viên tại cuộc thi năm nay. Những thành tựu cô đạt được là: Hoa khôi trường Đại học Ngoại thương 2018, Á hậu 2 Miss Universe 2022 và từng đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại một số cuộc thi như: Nét đẹp sinh viên 2022, Hoa khôi Sông Vàm 2022.

Tuy vậy, khi tham gia Miss International Queen Vietnam 2023 với vai trò là người truyền đạt kinh nghiệm, những kỹ năng, Thủy Tiên mong muốn sẽ hết mình với các thí sinh. Cô là nhân tố dự đoán tạo nên một sức hút mới cho chương trình bởi sự trẻ trung, năng động, tinh thần nhiệt huyết.

Phạm Huỳnh Thuỷ Tiên.

Nhân vật thứ ba là Quỳnh Mai (Mai Ngô). Cô được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên “Ngôi sao truyền hình thực tế”. Mai Ngô là một mentor cá tính và tạo dấu ấn trong thời gian hoạt động nghệ thuật. Những danh hiệu đã làm nên tên tuổi của cô là: Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Á quân The Face Vietnam 2016, Top 12 Asia's Next Top Model 2016 và mới đây nhất cô đạt được danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022.

Mai Ngô.

Nhân vật cuối cùng là Siêu mẫu quốc tế 2022 - Bùi Quỳnh Hoa. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên cô tham gia khi có danh hiệu siêu mẫu quốc tế. Với kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp, người mẫu trong nước và nước ngoài, Bùi Quỳnh Hoa có đầy đủ tố chất để huấn luyện các thí sinh năm.

Bùi Quỳnh Hoa.

Đồng hành cùng cuộc thi còn có sự góp mặt của bộ 3 Hương Giang - Lukkade - Hoàng Thuỳ.

