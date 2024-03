Quý cô thành đạt nên đầu tư vào những item thời trang này

Đến một độ tuổi nhất định, thay vì những trang phục mang dáng dấp của sự “xì tin”, trẻ trung, phái đẹp có xu hướng lựa chọn các item sang trọng, toát lên cảm giác thành đạt song vẫn đảm bảo tinh tế, nền nã.

Lúc này, không phải những thiết kế kiệm vải hay bó sát khoe body, các trang phục kín đáo, ý nhị nhưng vẫn tôn dáng mới là lựa chọn hàng đầu của chị em.

Cùng tham khảo loạt thiết kế giúp các quý cô thăng hạng phong cách cũng như trở nên sang trọng, thành đạt hơn trong mắt người đối diện:

Quần âu sáng màu

Vẫn biết những chiếc quần âu màu đen luôn dễ mặc, dễ mix đồ song chúng cũng dễ cộng tuổi, khiến vẻ ngoài của các chị em trở nên già dặn, nhàm chán. Muốn vừa đẹp vừa sang, hãy thay thế bằng quần âu với các gam màu sáng, nền nã như trắng, kem, be, pastel… Vẫn là dáng quần suông hoặc ống rộng dài trùm gót, song chỉ cần thay đổi một chút ở màu sắc, diện mạo của bạn chắc chắn thêm duyên dáng, bừng sáng. Quần âu sáng màu cũng có khả năng “hack” dáng hiệu quả hơn quần tối màu, giúp chân bạn trông dài hơn, tổng thể cân đối hơn. Với những cô nàng có phần thân dưới nhỏ nhắn hơn thân trên, quần âu sáng màu càng là lựa chọn nên thường xuyên áp dụng.

Sơ mi kiểu cách vừa phải

Không phải những chiếc sơ mi quá đỗi basic, cũng không phải những thiết kế điệu đà đậm chất tiểu thư thách thức người dùng, những chiếc áo kiểu cách vừa phải mới là lựa chọn của các quý cô đang hướng tới hình tượng trưởng thành, thời thượng. Thiết kế với phần cổ xếp nếp nhẹ nhàng, thắt nơ bản to vừa phải hoặc điểm xuyết chút họa tiết xinh xắn như chấm bi, kẻ sọc sẽ khiến phong cách của phái đẹp trở nên thú vị, có điểm nhấn song vẫn bảo toàn nét tinh tế, trang nhã. Tránh xa những thiết kế quá cầu kỳ, diêm dúa hoặc màu sắc lòe loẹt. Chúng dễ khiến bạn trở nên sến sẩm, quê kiểng dù khéo mix đồ tới đâu.

Set đồ may đo vừa vặn

Hiếm có một quý cô trưởng thành nào lại không sở hữu ít nhất một set đồ may đo vừa vặn. Đó có thể là một bộ suit thanh lịch, set váy áo đồng điệu từ chất liệu đến màu sắc… Đầu tư vào một set đồ may đo kiểu này không bao giờ khiến bạn thất vọng, bởi chúng chính là “chìa khóa” tạo ra vẻ ngoài đắt giá, thành đạt. Bên cạnh đó, những set đồ kiểu này cũng giúp che khuyết điểm, tôn lợi thế vóc dáng rất hiệu quả. Bất kể gầy hay béo, mảnh mai hay tròn trịa, chỉ cần khoác lên mình một set váy áo được may đo vừa vặn, bạn sẽ như hóa thành một con người khác, thanh lịch và sang trọng tuyệt đối.

Áo khoác có thể diện quanh năm

Hơn cả công năng giữ ấm, một chiếc áo khoác có thể diện quanh năm, mix với mọi trang phục luôn xứng đáng đầu tư. Để hiện thực hóa điều này, hãy ưu tiên các thiết kế mỏng mảnh thay vì quá dày dặn. Áo blazer, áo tweed mỏng hoặc áo kaki ngắn tay được cho là những lựa chọn phù hợp giúp phái đẹp tỏa sáng suốt 4 mùa. Các thiết kế kể trên có thể mix linh hoạt từ váy liền, quần jeans đến áo thun, sơ mi, chân đầm công sở… Thậm chí, chúng cũng có thể biến tấu thành một chiếc áo thông thường khi bạn bí ý tưởng mặc đẹp.

