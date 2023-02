Những người phụ nữ định nghĩa danh xưng siêu mẫu cao quý

Tuyệt đẹp một cách tự nhiên, họ dường như có mọi thứ mà họ có thể muốn—họ sống cuộc sống mà hầu hết chúng ta đều mơ ước. Khi nghe đến "siêu mẫu", chúng ta nghĩ ngay đến những người phụ nữ như Cindy Crawford, Naomi Campbell hay Gisele Bündchen, nhưng những người phụ nữ ở thế giới khác này lần đầu tiên xuất hiện trong những năm 1930. Lisa Fonssagrives được nhiều người cho là siêu mẫu đầu tiên. Người mẫu gốc Thụy Điển được chụp ảnh lần đầu tiên vào năm 1936 và cô nhanh chóng được săn lùng ráo riết. Kể từ đó, thế giới bị ám ảnh bởi những người mẫu.

Những năm 1930 - 1950

Lisa Fonssagrives từ lâu đã được coi là siêu mẫu đầu tiên. Người mẫu Thụy Điển sinh năm 1911. Trước khi dành thời gian đứng trước ống kính, Fonssagrives là một vũ công và nhà điêu khắc. Khi trở thành người mẫu, cô thường xuyên được chụp ảnh bởi Irving Penn, người mà cô đã kết hôn. Vẻ đẹp quyến rũ của Lisa Fonssagrives mở đường cho những người mẫu tương lai.

Dovima ra đời năm 1949 và nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu được trả lương cao nhất thập niên 1950. Nhiếp ảnh gia Richard Avedon nói rằng Dovima là "vẻ đẹp khác thường và đáng chú ý nhất trong thời đại của cô ấy".

Suzy Parker là một cô gái người Mỹ. Trong suốt những năm 1950, Parker thường xuyên xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí, chương trình truyền hình và phim ảnh. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện của Revlon. Vẻ đẹp của cô ấy mạnh mẽ đến nỗi The Beatles đã đặt tên cho một bài hát.

Những năm 1960

Chúng ta không thể nghĩ về những năm 1960 mà không nghĩ đến Twiggy. Người mẫu trẻ có khuôn mặt tươi tắn đánh dấu một tiêu chuẩn cái đẹp hiện đại hơn. Mái tóc cắt ngắn, hàng mi nhện và thân hình nữ tính của cô ấy đã xác định thời trang Mod. Cô ấy nhanh chóng nghỉ hưu vào năm 1970, nhưng Twiggy vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay.

Những năm 1970

Beverly Johnson là một trong những siêu mẫu quan trọng nhất của thập niên 1970. Sau khi quyết định làm người mẫu khi còn học đại học, cô hiện đã lên trang bìa của hơn 500 tạp chí. Ngoài thời gian trên sàn diễn, Johnson còn tham gia một số tập phim truyền hình và viết sách.

Marisa Berenson đã tuyên bố một cách nổi tiếng: “Tôi đã khỏa thân đầu tiên trên tạp chí Vogue. Trong khi sự nghiệp của cô ấy bắt đầu từ những năm 60, cô ấy đã trở thành một siêu mẫu vào những năm 1970. Yves Saint Laurent tuyên bố rằng Berenson là "cô gái của những năm bảy mươi".

Mặc dù phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc bạo lực trong thời gian đầu sự nghiệp, bao gồm cả việc bị Ford Models từ chối vì màu da của cô ấy, Pat Cleveland sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những người mẫu vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay. Cô được biết đến nhiều nhất khi tham gia Battle of Versailles Fashion Show lịch sử, nơi năm nhà thiết kế người Pháp đọ sức với năm nhà thiết kế người Mỹ trong một cuộc thi hoàng gia thời trang toàn diện. Giờ đây, Cleveland đã truyền gen người mẫu cho con gái của cô, Anna.

Những năm 1980

Thập niên 80 báo trước một kiểu siêu mẫu mới. Mặc dù trong những năm trước, người mẫu rất nữ tính và quyến rũ, nhưng đây là thập kỷ đưa siêu mẫu thể thao bước ra ánh sáng. Cindy Crawford là hiện thân chính xác của lý tưởng này. Mang tính biểu tượng theo cách riêng của mình, Crawford đã tham gia hàng trăm buổi biểu diễn và xuất hiện trên hàng trăm trang bìa.

Karen Alexander được phát hiện khi cô 16 tuổi. Siêu mẫu từng xuất hiện trên nhiều trang bìa như Vogue, Harper's Bazaar, Elle. Cô đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi xuất hiện trên trang bìa của Sports Illustrated năm 1988 và 1989. Cô ấy cũng đã rất thẳng thắn về sự phân biệt chủng tộc mà cô ấy đã trải qua khi làm việc trong ngành thời trang.

Một siêu mẫu cổ điển khác của thập niên 1980, Linda Evangelista phù hợp với tiêu chuẩn của thời đại. Người mẫu Canada đã xuất hiện trên hơn 700 trang bìa. Kiểu tóc nổi tiếng của cô, có biệt danh là "The Linda", đã giúp người mẫu được công nhận trong số những người mẫu khác cùng thời. Giờ đây, cô được coi là một trong những siêu mẫu có ảnh hưởng và quan trọng nhất mọi thời đại.

Những năm 1990

Naomi Campbell là It girl của thập niên 90. Cô ra mắt sự nghiệp khi chỉ mới 15 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu được săn đón nhiều nhất. Chính thức được ngành công nghiệp thời trang tuyên bố là "siêu mẫu" thực sự, Campell được coi là một trong những người giỏi nhất từng bước trên sàn diễn. Cô ấy cũng đã phát hành một album R&B mang tên Baby Woman vào năm 1994. Cho đến ngày nay, Campbell vẫn hoạt động tích cực trong thế giới thời trang.

Nghe đến "siêu mẫu thập niên 90" mà không hình dung ra Kate Moss. Cô được phát hiện tại sân bay JFK ở thành phố New York ở tuổi 14. Cô nổi tiếng với chiến dịch "Nỗi ám ảnh" của Calvin Klein, và ngay sau đó, mọi nhà thiết kế đều muốn cô xuất hiện trên sàn diễn của họ. Moss bị chỉ trích nặng nề vì vẻ ngoài gầy gò và nhỏ bé "không giống ai" mà nhiều người cho rằng đó là sự khởi đầu của phong cách thẩm mỹ "heroin chic". Trong suốt những năm 2000, siêu mẫu bị báo chí soi mói vì tiệc tùng và bị cáo buộc cổ xúy chứng biếng ăn.

Cùng với Campbell và Moss, Christy Turlington là một phần của bộ ba siêu mẫu thập niên 1990 này. Cấu trúc xương hoàn hảo của Turlington đồng hành cùng sự nghiệp thành công của cô một cách dễ dàng. Giờ đây, Turlington đang rất tích cực với các nỗ lực nhân đạo, chẳng hạn như "No Woman, No Cry" và "Every Mother Counts".

Những năm 2000

Gisele Bündchen tôi là siêu mẫu duy nhất đạt được danh hiệu "ubermodel". Người mẫu gốc Brazil nổi tiếng chật vật khi bắt đầu sự nghiệp. Cô ấy đã nhiều lần nói rằng đôi mắt của cô ấy quá nhỏ và chiếc mũi của cô ấy quá to để làm người mẫu. Tuy nhiên, cô đã hoàn toàn chứng minh những tiếng nói đó là sai. Cô ấy đã kết thúc kỷ nguyên "heroin chic" gầy đétngây tranh cãi mà Kate Moss đã bắt đầu; Thay vào đó, Bündchen đã mở ra thời đại của những người đẹp Brazil - có khung xương vững chãi, cao ráo, tuyệt đẹp. Vụ ly hôn của cô và chồng cũ Tom Brady đang là tâm điểm chú ý thời gian gần đây.

Gemma Ward

Người đẹp có khuôn mặt ngoài hành tinh Gemma Ward gây chú ý trong suốt những năm 2000. Cô trở thành người mẫu trẻ nhất trên trang bìa của tạp chí Vogue. Vẻ ngoài mong manh, thú vị của cô ấy rất phổ biến trong làng thời trang những năm 2000, nhưng Ward đã phải đối mặt với sự phản đối từ ngành công nghiệp và sau đó bị xấu hổ về cân nặng.

Một người đẹp Brazil khác, làng thời trang những năm 2000 bị ám ảnh bởi những người đẹp bằng đồng này. Adriana Lima bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi khi đoạt giải "Siêu mẫu Brazil". Cô được công nhận nhiều nhất nhờ sự tham gia của cô với thương hiệu đồ lót Victoria's Secret với tư cách là Thiên thần hoạt động lâu nhất từ năm 1998 đến năm 2018.

Những năm 2010

Joan Smalls sinh ra ở Puerto Rico và ký hợp đồng với Elite Model Management vào năm 2007. Năm 2009, Smalls được chọn là "Người mẫu của năm". Cô đã xuất hiện trên một số trang bìa và được cho là đã mang danh hiệu "siêu mẫu" trở lại, theo Elle.

Mặc dù cô ấy cũng được biết đến với tình bạn với Taylor Swift, Karlie Kloss là một người mẫu quan trọng trong suốt những năm 2010. Giống như nhiều siêu mẫu khác, Kloss sinh ra ở Mỹ được phát hiện khi mới 14 tuổi. Cô là thiên thần của Victoria's Secret và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu như Swarovski và Jean Paul Gaultier. Kloss cũng rất tích cực trong tổ chức của mình, "Kode with Klossy", tổ chức khuyến khích lập trình cho các cô gái từ 13-18 tuổi.

Con gái của Kris và Caitlyn Jenner, Kendall Jenner là một trong những "người mẫu theo chủ nghĩa gia đình trị" nổi tiếng nhất. Dù bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2009, Jenner đã tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians từ năm 11 tuổi. Cô đã tham gia một số show diễn và được mệnh danh là người mẫu được trả lương cao nhất năm 2017.

Gigi Hadid, con gái của Yolanda Hadid, bắt đầu làm người mẫu khi mới 2 tuổi. Sự nghiệp của người mẫu thực sự bắt đầu vào năm 2013 khi cô lần đầu tiên bước vào Tuần lễ thời trang New York. Hadid tiếp tục là một gương mặt dễ nhận biết và quan trọng trong thế giới thời trang.

Bella Hadid là siêu mẫu của thế hệ chúng ta. Mặc dù cô ấy đã làm người mẫu được vài năm, nhưng trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, cô ấy được coi là ít được nhận ra hơn so với chị gái của mình, Gigi. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, Bella Hadid trở thành gương mặt đại diện cho ngành thời trang. Trong buổi trình diễn Xuân/Hè 2023 của Coperni, một chiếc váy lệch vai màu trắng đã được phun lên người mẫu một cách mang tính biểu tượng bằng công nghệ ba chiều. Hadid tiếp tục hoành tráng và là nàng thơ hiện tại của nhiều nhà thiết kế.

Những năm 2020

Con gái của siêu mẫu thập niên 80, Cindy Crawford, Kaia Gerber đã ra mắt sàn diễn vào năm 2017 trong buổi trình diễn của Calvin Klein. Giống mẹ, Gerber thường làm việc với Karl Lagerfeld của Chanel. Vào năm 2018, họ đã tạo ra bộ sưu tập Karl x Kaia. Giờ đây, người ta có thể thấy cô gái 21 tuổi này đang đi trên sàn diễn từ New York đến Paris.

