Những chiếc túi xách đình đám nhất trong lịch sử thời trang

Nếu nhắc đến dòng chảy lịch sử thời trang thì nhất định phải kể đến những chiếc IT bag sau.

Túi xách là một vật dụng đã trở thành vật bất ly thân của phụ nữ. Nó không khác gì một món đồ trang sức đóng vai trò quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp thời trang trong nhiều thời đại. Vậy trước đây, có những chiếc túi nào được coi là biểu tượng thời trang?

Những năm 1950

Chỉ một thập kỷ trước, Coco Chanel từng nói thời trang gần như bị tàn phá bởi chiến tranh. Những năm 1950 giống như một sự hồi sinh hoàn toàn của thời trang. Bắt đầu từ việc trình làng túi Dior New Look lần đầu tiên cho đến khi nó trở thành tiêu chuẩn thành công của phụ nữ trẻ thời đại đó. Phụ nữ thời đại này dạo chơi trên đường phố với trang phục váy xòe chiều dài đầu gối. Vì vậy, quy tắc đầu tiên mà phụ nữ ở thời đại này phải học đó là chiếc túi xách mà cô ấy sử dụng phù hợp với tất cả mũ, giày và vô số phụ kiện còn sót lại trong tủ của cô ấy.

Về túi xách, năm 1956, Grace Kelly trở thành người góp phần giúp túi Hermes được ưa chuộng hơn khi cô cầm một chiếc túi Sac à Courroies tránh cánh phóng viên và che chắn bụng bầu của mình. Bức ảnh đó đã trở thành huyền thoại và Hermes đã đổi tên túi Sac à Courroies thành Kelly vào năm 1977 theo tên vị công nương Monaco.

Không chỉ vậy một bước ngoặt quan trọng khác khiến ngành công nghiệp túi xách những năm 1950 gần như "nổ tung". Gabrielle Chanel đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thời trang của thập kỷ với The CHANEL 2.55, một chiếc túi da đeo tay có dây xích. Sự khởi đầu chính thức của kỷ nguyên không cầm túi nghĩa là phụ nữ không còn phải cầm túi ở tay mà thay vào đó là đeo lên vai. Đây là một sự tự do dành cho phái đẹp.

Những năm 1960

Đó là một thập kỷ của thời kỳ hoàng kim, của tự do thời trang của phụ nữ. Túi xách không còn là thứ cần thiết nữa. Paco Rabanne ra mắt bộ sưu tập các vật phẩm mang tính biểu tượng nhất của thời đại, ví Chainmail. Khi những người nổi tiếng của thời đại như Mary Quant, Twiggy và Edie Sedwick đều dùng chiếc ví này, nó càng trở nên nổi tiếng.

Đồng thời Louis Vuitton đã tạo ra một phiên bản nhỏ hơn của chiếc túi Speedy thuận tiện và phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày .

Những năm 1970

Phong trào hippie hay còn gọi là "Bupphachon" nở rộ khiến ngành công nghiệp thời trang phải chạy theo xu hướng dẫn đến làm thay đổi nhiều điều. Phong cách bohemian xuất hiện khắp các con phố, truyền cảm hứng đến việc sản xuất các vật dụng quan trọng như túi xách. Vì vậy, hầu hết những chiếc túi được ưa chuộng vào thời đó đều được làm bằng tay. Ngoài ra, thiết kế của túi phải thể hiện được sự phóng khoáng.

Năm 1971 Mulberry đã trình làng chiếc túi da trông mềm mại mang tên Somerset. Trong khi đó, thương hiệu Tây Ban Nha Loewe tiếp tục gói gọn tinh thần của thời đại này với túi Amazona.

Năm 1977, chúng ta cũng đã thấy những chiếc túi The Whiting và Davis Mesh được phụ nữ ưa chuộng.

Những năm 1980

Đó có lẽ là kỷ nguyên sáng tạo và thú vị nhất trong ngành thời trang. Sự hiện diện của những người trẻ tuổi trong thời đại ngày nay đi kèm với một phong cách khác biệt. Bắt đầu với nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld, người đã mở đường cho một thương hiệu mới của Chanel. Ông cho ra đời chiếc túi Mademoiselle được trang trí bằng biểu tượng khóa vặn thay thế chiếc Classic Flap cổ điển của Gabrielle Chanel trong quá khứ. Trong khi Dior cũng đã tạo ra một kiệt tác khác của thời đại: một chiếc túi xách giống hình hộp lập phương cùng với việc khoe logo bắt mắt với chiếc túi Lady Dior vinh danh Công nương Diana.

Ngoài ra, về phía Fendi, logo FF được tạo ra bởi Karl Lagerfeld khi ông giữ vai trò chủ chốt tại thương hiệu. Điều này đã gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang một lần nữa, không thua gì CC (của Chanel) và Dior. Ngoài ra, Hermes còn tạo ra chiếc túi Birkin trở thành huyền thoại của ngành thời trang cùng thời đại. Nó cũng được đặt tên để vinh danh Jane Birkin.

Những năm 1990

Năm 1997, lần đầu tiên túi Fendi Baguette xuất hiện với hình dáng nhỏ nhắn, mảnh mai và độc đáo. Chiếc túi này được nhân vật Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) trong loạt phim bom tấn "Sex and The City" mùa 3 đã mang cùng với một chiếc váy Tutus và giày Jimmy Choos. Hình ảnh này đã trở thành biểu tượng về sau.

Những năm 2000

Những năm 2000 lại là một thời gian mà túi xách trở thành một trong những món đồ được nhắc đến nhiều nhất. Chiếc túi mang tính biểu tượng nhất của thời đại này thì không thể không kể đến chiếc túi Dior Saddle huyền thoại. Túi Dior Saddle của nhà thiết kế nổi tiếng John Galliano đã tạo nên một hiện tượng với rất nhiều họa tiết khác nhau, từ Dior Saddle Bag dạng trang trí logo thương hiệu, in báo cho đến các họa tiết quân sự hay màu trơn…

Ngày nay, túi xách vẫn đóng vai trò là một phụ kiện thiết yếu: vừa giúp thể hiện phong cách bản thân vừa giúp bảo quản đồ cá nhân.pho

