Những hãng giày cao gót siêu đẹp khiến phái đẹp thế giới mê mẩn

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 14:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dưới đây danh sách những hãng giày cao gót vừa sang vừa đẹp được nhiều người đẹp thế giới yêu thích nhất.

Một trong những món đồ giúp nâng cao sự tự tin cho các cô gái trên thế giới là Giày cao gót. Có thể nói rằng chỉ cần đi một đôi giày cao gót đẹp là có thể giúp vẻ ngoài trông sang và đẳng cấp hơn. Dưới đây là 5 đôi giày cao gót từ các thương hiệu cao cấp trên toàn thế giới được phái đẹp và những người nổi tiếng yêu thích nhất.

Amina Muadi

Hãy bắt đầu với thương hiệu giày nổi tiếng từ nhà thiết kế trẻ lành nghề Amina Muaddi. Những đôi giày cao gót của hãng này đều có hình dáng đặc biệt, không giống ở đâu. Cùng với việc lựa chọn chất liệu trong suốt có thể nhìn thấy lòng bàn chân tôn lên vẻ đẹp cho chị em, kiểu giày này giống như đôi giày pha lê trong truyện cổ tích giúp các nàng hóa thành công chúa. Phiên bản Rosie với điểm nhấn chiếc nơ đá trên mũi giày càng tăng thêm sự cuốn hút, nữ tính cho sản phẩm.

Một thiết kế khác của hãng Amina Muaddi rất được yêu thích đó chính là mẫu giày Begum. Mẫu giày này vẫn giữ được những đặc điểm nổi bật của thương hiệu, chẳng hạn như hình dạng của gót giày và chất liệu trong suốt. Không giống như phiên bản Rosie, mẫu Begum này sử dụng điểm nhấn là chi tiết tượng trưng cho mặt trời ở mũi giày.

Chanel

Các thương hiệu cao cấp có xu hướng hàng đầu không thể không nhắc tới Chanel. Và trong bộ sưu tập Mùa Xuân/Hè 2022 vừa qua, thương hiệu này đã tiết lộ một đôi giày cao gót mới khiến các tín đồ phải nhanh tay rinh về. Đó chính là giày cao gót với thiết kế sandal đi kèm với dây đeo gót được chế tác từ da cừu non, dập nổi logo chữ C trên cả hai mặt. Vẻ sang chảnh và sành điệu của mẫu giày cao gót này đã khiến biết bao cô nàng say mê.

Mach & Mach

Thương hiệu tiếp theo cũng nổi tiếng không kém là Mach & Mach. Sản phẩm của hãng thường là những đôi giày cao gót mảnh mai được đính pha lê lấp lánh đến dây đeo cổ chân. Và đặc trưng của thương hiệu là thiết kế Double Bow tô điểm trên mũi giày.

Jimmy Choo

Nói về giày cao gót Không thể bỏ qua Jimmy Choo và một mẫu giày đẹp nổi bật được những người nổi tiếng trên khắp thế giới yêu thích là Aveline. Đôi giày này có thiết kế cổ điển như giày cao gót thông thường với dây đeo trước chân và dây đeo gót. Điểm bắt mắt nhất là việc sử dụng nơ bất đối xứng ở mặt sau và mặt trước mỗi bên tạo ra một hình bóng độc đáo và đẹp mắt. Ngoài ra, các chi tiết bo rất tinh xảo vì được khâu thủ công giúp giày Jimmy Choo luôn được đánh giá cao về thẩm mỹ.

Roger Vivier

Roger Vivier cũng là nhãn hàng nổi tiếng với những đôi giày siêu đẹp. Và thương hiệu này có những đôi giày sandal sang trọng bậc nhất với khóa có nắp đậy Virgule tạo điểm nhấn cho kiểu dáng cổ điển. Cho dù hình dáng của sandal là những đường thanh mảnh hay hình thêu hình trái tim trên đế thì cũng đều tạo cảm giác thanh lịch và sang. Hình dạng gót cũng được lấy cảm hứng từ mẫu Comma mà Monsieur Vivier đã thiết kế vào năm 1963.

