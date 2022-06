Những thiết kế đầy màu sắc cho tháng ủng hộ cộng đồng LGBT

Niềm kiêu hãnh (Pride) và thời trang luôn song hành với nhau. Kiêu hãnh là thời gian để thể hiện bản thân và sự tự do. Dưới đây là một số nhà thiết kế đang thể hiện niềm tự hào của họ trong tháng Pride này và ủng hộ cộng đồng LGBT.

Marimekko

Marimekko sẽ là đối tác chính của Helenski Pride 2022. Cùng với lễ hội ủng hộ cộng đồng người lưỡng - song - dị tính, thương hiệu sẽ phát hành một bộ sưu tập bốn thành phần kết hợp giữa Unikko và Sateenkaari. Năm 1979, Maija Isola đã tạo ra bản in cầu vồng cho Marimekko. Bốn thập kỷ sau, bản in của Isola sẽ được làm nổi bật trên các phần của bộ sưu tập.

Kate Spade New York

Đó là một lễ kỷ niệm tại Kate Spade New York. Thương hiệu khởi động tháng 6 với bộ sưu tập “Celebrate with Pride” hợp tác với The Trevor Project. Bộ sưu tập có một số phụ kiện Kate Spade được trang trí bằng trái tim cầu vồng và một chiếc áo dài màu xám. 10% lợi nhuận ròng từ bộ sưu tập Rainbow sẽ được quyên góp cho Dự án Trevor, dự án này sẽ giúp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên LGBTQ +.

Superga x Baja East

Để thể hiện sự ủng hộ không ngừng của họ đối với cộng đồng LGBTQ +, Superga đã ra mắt một bộ sưu tập với Baja East. Baja East đã lấy hai đôi giày Superga cổ điển và thêm nhãn hiệu West Coast của riêng họ. Bộ sưu tập bao gồm 2750 low top và 2795 high top. Những đôi giày thể thao giờ đây được trang trí bằng các bản in họa tiết cổ điển của Baja East, Bajawood và Malibu Wild Horse. Một phần lợi nhuận sẽ được chuyển đến Trung tâm Ali Forney.

Ami

Thợ lặn Olympic Tom Daley đã hợp tác với hãng thời trang Pháp Ami vào tháng 6 này. Bộ sưu tập này có hai chiếc áo jumper đan của Daley. Ami de Couer Rainbow Jumper được thêu logo Ami bằng chất liệu len alpaca và len merino. Loại thứ hai được làm bằng hỗn hợp len tương tự và có nhãn là Cropped Cable Jumper. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ một chiếc áo len từ show diễn của Ami. Vào ngày 18 tháng 6, lần đầu tiên 500 phiên bản NFT của Cropped Cable Jumper được bán trực tuyến. 100% thu nhập sẽ được chuyển đến Kaleidoscope Trust, một tổ chức do Daley lựa chọn.

Hervé Léger

Hervé Léger sẽ có một sản phẩm dành riêng cho tháng Pride trong năm nay. Bộ sưu tập cho tháng Pride có 2 thiết kế là một chiếc áo phông có biểu tượng cầu vồng và một chiếc váy có biểu tượng cầu vồng. Chiếc váy và áo phông sẽ được bán độc quyền trên her opensger.com và 10% số tiền thu được sẽ được chuyển tới Viện Marsha P. Johnson.

Nước hoa Marc Jacobs

Kỷ niệm tình yêu cho tháng Pride với Nước hoa Marc Jacobs và TikTok. Cùng với việc quyên góp của họ cho Trung tâm cộng đồng LGBT, Jacobs đã đưa ra một thử thách trên TikTok khuyến khích người dùng kỷ niệm việc thể hiện bản thân. Trên nền tảng này, từ ngày 4 đến 6 tháng 6, người dùng đã có thể gắn thẻ #PerfectPrideMovement. Cuối tháng 6, chiến dịch Pride sẽ được triển khai tại cửa hàng của thương hiệu.

