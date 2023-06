Một Saint Laurent tinh tế và thanh lịch

Anthony Vaccarello tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Saint Laurent vào mùa Xuân/Hè 2024, tiếp theo là buổi giới thiệu sản phẩm dành cho nữ Mùa đông 2024 của anh ấy tại Paris, buổi giới thiệu FW23 của Tuần lễ thời trang nam Paris và sự kiện Ma-rốc diễn ra cho SS23 với một buổi trình diễn tôn vinh địa danh khác, lần này thời gian ở Berlin.

Cụ thể, nhà thiết kế được khen ngợi chọn Neue Nationalgalerie ở Berlin, dự án lớn cuối cùng do Ludwig Mies van der Rohe thiết kế. Khai trương lần đầu tiên vào năm 1968, Neue Nationalgalerie là một biểu tượng của phong trào chủ nghĩa hiện đại cổ điển, được xác định bởi gian hàng bằng kính có tầm nhìn xa trông rộng lúc bấy giờ của Rohe có mái bằng thép. Do đó, không cần phải nói rằng điều này khác xa so với các sa mạc Ma-rốc trước đây, hay thậm chí là bầu không khí sang trọng của Paris - thay vào đó, Vaccarello đang phục vụ một Saint Laurent khó tính cho mùa thời trang nam này.

Đối với nhà thiết kế, đó là việc thể hiện một bản sắc đã phát triển. Saint Laurent có thể là gì đối với người đàn ông đương đại, người có tủ quần áo (đối với SS24), được lấy cảm hứng bởi dòng trang phục nữ của Nhà mốt và ngược lại? Đúng như dự đoán, đường may sắc sảo được đặt lên hàng đầu, nhưng khi nhìn cận cảnh các loại vải, rõ ràng cấu trúc được đáp ứng với tình trạng không trọng lượng — một bộ quần áo sẵn sàng cho mùa hè nếu chúng ta tự nói như vậy. Độ nhẹ bị mâu thuẫn bởi số lượng, vì quần cạp cao và xếp nếp đến mắt cá chân, và vai thường rộng rãi như nhau hoặc không có vai để thể hiện lịch sử của Nhà mốt.

Những nét đương đại, và những nét phù hợp với thánh địa Queer như Berlin, có rất nhiều. Bộ tuxedo Saint Laurent tinh túy của Vaccarello phá vỡ truyền thống khi kết hợp với áo ba lỗ bằng vải sa tanh ôm sát cơ thể một cách tinh tế, trong khi chất liệu thời trang cao cấp thường dành cho nữ tính — Mousseline de Soie — đã được chế tác để cho phép chất lượng bán trong suốt, giống như gạc, dệt mở và trong suốt của nó.

Không cần phải nói, tác phẩm của Vaccarello đã được định sẵn là một sự phát triển của thẩm mỹ Saint Laurent đặc trưng của ông - và do đó, nó được định sẵn là khá lộng lẫy. Mặc dù điều này đúng với SS24, nhưng Vaccarello cũng cho thấy sự tiến bộ, theo nghĩa bóng và nghĩa đen, khi tỷ lệ của anh ấy tăng gấp đôi so với lời hứa mang lại cho chúng ta khối lượng.

Đôi vai đó được điêu khắc giống như những phiến đá cẩm thạch thấp thoáng trong Neue Nationalgalerie, những viên gạch ở hai bên đầu của người mẫu ôm sát vào vòng eo săn chắc, được tạo điểm nhấn bằng một chiếc thắt lưng mảnh không kém. Nó thu hút sự chú ý vào chiếc quần cạp cao và phát triển từ mỏng như điếu thuốc thành bồng bềnh và táo bạo.

Vaccarello mô phỏng kiểu dáng bằng vải; Mousseline lướt trên da và che phủ một cách sơ sài phần thân, phục vụ cho sự mãn nhãn, sexy nhưng vẫn đạt mức độ tinh vi cao. Và chính điều này đã làm nền tảng cho toàn bộ bộ sưu tập.

Những chiếc xà rông cắt bằng lụa thắt nút ở vai và buông xuống như những chiếc váy nữ tính phía sau người mặc, và khi làm như vậy, Vaccarello đã làm mềm đi bộ sưu tập có thể là mạnh nhất của ông cho đến nay. Những khoảnh khắc trễ vai quyến rũ nhưng được thay đổi bằng vải jersey, trong khi lụa được sử dụng nhiều lần để quấn cơ thể một cách sang trọng trên một bộ quần áo bó sát để lộ xương quai xanh và một bản sắc tươi mới, thanh lịch hơn — phần sau là được hỗ trợ bởi sự tinh tế của các yếu tố như nơ kết hợp với áo sơ mi, phá vỡ quy chuẩn khi chúng xuất hiện với màu trắng chứ không phải màu đen.

Đối với giày dép, đó là Saint Laurent tinh túy, với hàng chục đôi bốt cao gót vừa vặn lấp lánh trong chất liệu da bóng và chất liệu cao cấp. Chúng rơi vào hậu cảnh, được sử dụng để nâng cao một bộ sưu tập lãng mạn hơn, thoải mái hơn, cởi mở hơn và tiến bộ hơn bất kỳ thứ gì ra đời trước đó.

Năm năm sau, Vaccarello rõ ràng đã tìm được bước tiến của mình. Nếu có một điều rút ra được từ chương trình SS24, thì đó là quá nhiều thứ khiến bạn vô tình để lộ nhiều thứ khiến người xem hài lòng.

