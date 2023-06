Bộ sưu tập nam 2023 của Daniel W. Fletcher là bộ sưu tập định mệnh

Bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Daniel W. Fletcher, “I Loved You From the Start,” là một chuyến du lịch lãng mạn. Trong tương lai, đây sẽ được coi là kiệt tác của nhà thiết kế có trụ sở tại London, thành tựu lớn nhất của anh ấy cho đến nay kể từ khi nhãn hiệu cùng tên của anh ấy được thành lập vào năm 2015. Không chỉ vì quần áo, sự lựa chọn khéo léo kiểu dáng “Perfect” của Lou Reed Day trong lễ bế mạc, cũng không phải chỉ vì do anh ấy tinh chỉnh và hoàn thiện từng chi tiết cuối cùng của bộ sưu tập — đó là đỉnh cao của mọi yếu tố, hài hòa với sự hợp tác của Huntsman Savile Row, cách kể chuyện và những đoạn riff đầy cảm xúc hơn một cách hùng hồn và kịch tính hơn bao giờ hết.

Ra mắt trong sự sang trọng tại không gian “The Fine Rooms” của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, bộ sưu tập được mở ra với sức hút ngay lập tức. Đó là một bài ca ngợi sự khéo léo, và mặc dù đây luôn là nền tảng trong sản phẩm của Fletcher, nhưng FW23 giống như một ví dụ quan trọng về lý do tại sao anh ấy là người yêu thích thời trang của London. Làm việc với Huntsman - một thợ may 174 tuổi nổi tiếng vì đã may một số quần áo đẹp nhất thế giới - Fletcher đã cung cấp 9 bộ vest đặt làm riêng và 12 kiểu quần áo ready to wear mang ảnh hưởng từ kho lưu trữ của cả Fletcher và Huntsman.

Kết quả là một màn trình diễn phi thường của chủ nghĩa may mặc đương đại. Không theo thứ tự cụ thể nào: những chiếc áo khoác buổi sáng xếp nếp trên sàn gỗ cứng với dải lụa tung bay phía sau người mẫu; áo khoác có thắt eo, vai nở và lưng dài xếp nếp; lớp nền của bộ đồ được để lộ trên mọi thứ, từ bộ quần áo nồi hơi có nguồn gốc từ quần áo bảo hộ lao động cho đến trang phục lịch sự và áo khoác chữ A đặc trưng của Fletcher; và phần trên của áo chống đạn được biến thành tác phẩm của những chiếc áo nịt ngực giống như áo giáp, buộc ở phía sau để tạo tư thế và sự hiện diện rõ rệt.

Basting thường bị loại bỏ, nhưng Fletcher đã giữ nó để tạo cảm giác hiện đại. Nhưng ngoài ra, các dòng sản phẩm này đề cập đến việc nhà thiết kế thường xuyên sử dụng đường khâu trên cùng và sọc, thứ đã thành hiện thực trên áo khoác vest hai hàng khuy, áo sơ mi denim viền sò, quần ống rộng và áo nịt ngực.

Tất cả những điều này và hơn thế nữa được kết hợp với kiểu “Quiet Luxury” không gây cảm giác ngột ngạt hoặc lỗi thời - len có tông màu kem-nâu phong phú và bao bọc người mẫu trong bộ đồng phục pyjama phù hợp cho những cuộc dạo chơi ngoài giờ làm việc, trong khi cổ áo lông cừu lớn trải dài trên cổ trên áo khoác da lộn màu xanh xám, được tạo điểm nhấn bằng găng tay da. Shearling xuất hiện nhiều lần nhưng hiếm khi trở thành tâm điểm. Khi làm như vậy, Fletcher đã thực sự vận dụng khái niệm ít hơn là nhiều hơn.

Theo ghi chú về buổi trình diễn của mình, nhà thiết kế cho biết: “Được làm việc với Huntsman theo cách chú trọng đến chi tiết và thủ công như vậy là một vinh dự thực sự. Tôi biết rằng việc có thể quan sát và ghi chú cách mà Campbell và nhóm làm việc tại Savile Row sẽ cho biết cách tôi tiếp tục thiết kế trong phần còn lại của sự nghiệp. Xây dựng từ sự hợp tác, tôi muốn thể hiện những gì tốt nhất mà chúng tôi làm ở Vương quốc Anh, nghề đằng sau việc tạo ra những bộ sưu tập này và di sản của thời trang Anh”.

