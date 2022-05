Met Gala 2022: Jung Ho Yeon đẹp mà nhạt, Johnny (NCT) diện trang phục của NTK gốc Việt

Lần đầu tiên tham dự Met Gala, Johnny (NCT) và Jung Ho Yeon đáng tiếc đều bị cho là mặc lệch chủ đề của sự kiện. Dù vậy, Johnny vẫn gây ấn tượng với diện mạo bảnh bao. Cư dân mạng khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng của Jung Ho Yeon nhưng cho rằng outfit của nữ diễn viên "quá nhạt nhòa" khi xuất hiện tại Met Gala.

Chủ đề của Met Gala 2022 do bà Vanessa Friedman, Giám đốc thời trang của tạp chí The New York Times đưa ra, mang tên In America: An Anthology of Fashion (Tuyển tập thời trang nước Mỹ). Dress code là Gilded Glamour (Thời kỳ mạ vàng), đây là giai đoạn Mỹ phát triển vượt bậc về kinh tế, một trong những thời đại xa hoa và giàu có nhất lịch sử.

Johnny (NCT) và Jung Ho Yeon là hai sao Hàn gây chú ý tại sự kiện này với người hâm mộ K-Biz. So với dress code được đưa ra, cả hai bị cho là đã mặc "lệch tủ", tuy vậy mỗi người vẫn gây ấn tượng theo cách riêng.

Johnny được khen ngợi với thần thái không hề kém cạnh khi đứng chung khung hình với siêu mẫu Gigi Hadid.

Thành viên của NCT được thương hiệu PETER DO - do nhà thiết kế (NTK) người Mỹ gốc Việt Peter Do và những người bạn thành lập, chọn mặt gửi vàng trở thành người đồng hành tại Met Gala năm nay. Johnny diện bộ suit được thiết kế với áo khoác ngoài có đuôi dài chạm đất, mái tóc vuốt ngược lịch lãm, bảnh bao.

Johnny bên cạnh Peter Do tại sự kiện.

Cư dân mạng cho rằng trang phục của Johnny vừa đủ gây ấn tượng, "không đi xa quá" với chủ đề hay dresscode được đưa ra.

Nàng đại sứ thương hiệu toàn cầu của Louis Vuitton - Jung Ho Yeon xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala với thần thái sang chảnh. Tổng thể trang phục đến make-up của Ho Yeon đều đẹp và phù hợp với nữ người mẫu/ diễn viên. Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng tổng thể lại nhạt nhòa khi cô xuất hiện tại Met Gala.

Dưới loạt ảnh tham dự Met Gala của mỹ nhân Squid Game, nhiều cư dân mạng Việt cũng để lại bình luận: "Met Gala phải lồng lộn lên, sao nhạt thế", "Như mặc đi sinh nhật", "Xinh nhưng nhạt, tiếc ghê", "Stylist giận chị phải khum", "Đẹp nhưng mà lạc quẻ vậy"...

Jung Ho Yeon tại thảm đỏ Met Gala.

Nếu trang phục của Johnny vẫn có chút liên quan đến chủ đề, thì outfit của Jung Ho Yeon hoàn toàn "lạc đề".

Nàng đại sứ LV bị đánh giá chìm nghỉm, nhạt nhòa trên thảm đỏ.

