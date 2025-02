Mẹ chồng Tăng Thanh Hà diện đồ truyền thống đẹp và tươi trẻ hơn cả con gái

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà (tên đầy đủ là Lê Hồng Thủy Tiên) sinh năm 1970 ở Hà Nội. Trước khi trở thành nữ hoàng của đế chế hàng hiệu, mẹ chồng Tăng Thanh Hà - bà Lê Hồng Thủy Tiên còn được công chúng biết đến với hình ảnh cô diễn viên xinh đẹp, cuốn hút nhất màn ảnh bạc của thập niên 90.

Giờ đây, ở tuổi U60 nhan sắc của mẹ chồng Hà Tăng càng ngày càng rực rỡ, mặn mà hơn. Mẹ chồng Hà Tăng cũng nằm trong top những nữ doanh nhân quyền lực nhất ở Việt Nam. Bà cũng được ngưỡng mộ vì có vóc dáng nuột nà và nhan sắc ấn tượng. Cựu diễn viên cũng được xem là biểu tượng thời trang, khi xuất hiện trên hàng ghế đầu những tuần lễ thời trang danh tiếng.

Bà Thủy Tiên mới đây cũng xuất hiện trên những khoảnh khắc bên cạnh con gái và gia đình trong mùa Xuân vừa qua. Những bộ cánh truyền thống như áo dài, áo yếm tứ thân, áo bà ba được cựu diễn viên yêu thích và ứng dụng trong những dịp quan trọng của gia đình.

Bà Thủy Tiên diện áo dài tứ thân khoe sắc bên con gái Tiên Nguyễn.

Bà tự tin sải bước vô cùng nổi bật bên cạnh các cô con gái trẻ đẹp mà vẫn không bị kém sắc.

Chiếc áo dài nền nã, phối kèm giày cao gót màu nude đồng điệu và đẹp mắt.

Áo bà ba được bà Thủy Tiên yêu thích và trưng dụng với ngày sum họp gia đình.

Bà Thủy Tiên được khen ngày càng toả sáng và sắc sảo theo năm tháng.

Là một bà hoàng hàng hiệu kiêm doanh nhân giàu có, bà Thủy Tiên luôn góp mặt trong những sự kiện đình đám mang tầm quốc tế. Tại những thảm đỏ danh giá này, bà cũng luôn tôn vinh chiếc áo dài đẹp mắt, sang trọng thầm lặng để nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, là những món trang sức quý hiếm, giá trị hàng triệu đô la làm cho công chúng và các ngôi sao cũng phải choáng ngợp khi đứng cạnh. Có thể nói, mẹ chồng Tăng Thanh Hà là hình mẫu lý tưởng, giàu có và quyền lực mà mọi phụ nữ trong xã hội hướng đến.

Trước đây, khi còn là một diễn viên đình đám thì bà Thủy Tiên cũng đã rất yêu chiếc áo dài, áo bà ba… Bà luôn xuất hiện trên loạt ảnh lịch ăn khách với trang phục truyền thống, làm bật lên đường cong mỹ miều và nhan sắc thanh xuân.

Những khoảnh khắc thời trang hoài niệm và tuyệt đẹp trên những bộ ảnh lịch ngày ấy cũng có bóng dáng của chiếc áo dài.

Áo dài xuyên thấu đính kết hàng ngàn cánh hoa đẹp mắt được bà Thủy Tiên diện để chào đón cô con dâu ngọc nữ Tăng Thanh Hà về gia tộc.

Bà Thủy Tiên cũng chọn áo dài khi nhận được những bằng khen danh dự quốc tế trong và ngoài nước.

Những sự kiện văn hoá của nước nhà, bà Thủy Tiên chọn diện áo dài của nhà thiết kế Công Trí, phối kèm trang sức ngọc trai quý hiếm và trang nhã.

Trước đây, vợ chồng doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn -Thủy Tiên cùng sóng đôi tham dự bữa tiệc thời trang Gala BoF của tạp chí Business of Fashion tại Soho Public Hotel, New York, Mỹ. Trong khi bố chồng Hà Tăng mặc bộ vest sang trọng thì bà diện áo dài truyền thống màu đen in họa tiết hoa sen trắng nổi bật, đẹp nền nã cùng trang sức ngọc trai và kim cương hàng tỷ đồng.