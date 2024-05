Mẫu teen Maika Ngọc Khánh diện đầm cảm hứng từ yếm tại LHP Cannes

Mới đây, mẫu teen Maika Ngọc Khánh đã nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện nổi bật tại thảm đỏ ngày bế mạc của Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Được biết, Maika Ngọc Khánh tham dự Liên hoan phim Cannes 2024 với tư cách khách mời của một thương hiệu. Cô bé là ngôi sao Việt Nam hiếm hoi tham dự Liên hoan phim Cannes 2024 bên cạnh Á hậu Thảo Nhi Lê, vợ chồng Bình An - Phương Nga.

Mẫu nhí Maika Ngọc Khánh nổi bật trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2024 với hình ảnh đậm chất Việt Nam.

Trên thảm đỏ, Maika Ngọc Khánh diện áo yếm kết hợp với chân váy xoè bồng bềnh nằm trong BST “Lúng liếng - Việt Nam trong tôi là” của NTK Ruby Phạm. Các phụ kiện như trâm cài, kiềng vàng, túi xách đều mang họa tiết hoa sen đậm chất Việt Nam. Cô bé chọn lối trang điểm nhẹ nhàng cùng tóc vấn cao để tạo nên tổng thể hoàn chỉnh. Tạo hình của mẫu teen thổi hồn, tái hiện rõ nét hình ảnh lẫn phong thái của người phụ nữ Việt.

Mẫu teen nhận được nhiều lời khen ngợi với màn xuất hiện này.

Maika Ngọc Khánh tự tin sải bước và tạo dáng trước ống kính các nhiếp ảnh gia. Sự kiện cũng có sự tham dự của Elle Fanning, Pia Wurtzbach, Joey King, Viola Davis, Demi Moore, Isabeli Fontana… Trước đó, Maika Ngọc Khánh đã tham dự private party của Liên hoan phim Cannes 2024. Tại đây, cô bé có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với siêu mẫu Coco Rocha, NTK Michael Cinco…

Maika Ngọc Khánh hội ngộ với siêu mẫu Coco Rocha.

Maika Ngọc Khánh chia sẻ, cô bé đã mất hơn 1 tháng để chuẩn bị kĩ càng từ trang phục, phụ kiện, layout trang điểm cho màn xuất hiện tại sự kiện đình đám này. Chân dài sinh năm 2012 mong muốn mang đến vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc tại Cannes 2024.

Mẫu teen Maika Ngọc Khánh tự tin trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế.

Maika Ngọc Khánh sinh năm 2012 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang lớn như Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Festival Áo dài Quảng Ninh, Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam… Cô bé được trao danh hiệu Rising Star Young Model of the Year thuộc khuôn khổ International Amazing Kids Awards 2023 tại Thái Lan.

Trước đó, Maika Ngọc Khánh đã sải bước tại New York Fashion Week 2024. Không chỉ tự tin catwalk trên sàn diễn quốc tế, mẫu nhí Việt còn thể hiện ca khúc tiếng Anh "Welcome to New York" trong khuôn khổ sự kiện này. Hồi tháng 10/2023, Maika Ngọc Khánh cũng là mẫu nhí Việt Nam đầu tiên được mời đảm nhận vị trí mở màn cho NTK Chona Bacaoco (MM Milano) tại Paris Fashion Week 2023. Cũng tại Tuần lễ thời trang Paris 2023, chân dài 12 tuổi này còn xuất hiện trong BST của NTK Michael Cinco.

