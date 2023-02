Marni tôn vinh chủ nghĩa tối đa với bộ sưu tập Thu Đông 2023

Trước âm thanh của Dàn nhạc Thính phòng Tokyo, do Dev Hynes chỉ đạo, giám đốc sáng tạo Francesco Risso đã chuyển động các thiết kế của mình qua đám đông 1.800 người và một sân khấu mà ông đã bọc hoàn toàn bằng giấy trắng.

Tại mỗi chỗ ngồi, Risso để lại một ghi chú viết tay để khán giả nghiền ngẫm trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Trong đó, anh ấy viết, “Tại sao tôi phải may quần áo? Bởi vì chúng là bạn đồng hành của chúng ta, và chúng có nhiều điều hơn là chỉ hôn gió. Tôi không biết liệu tôi có may quần áo mà mọi người cần không, hay tôi may quần áo cho những người cần, hay tôi may quần áo cho những người mà tôi đang rất cần quần áo họ cần… Điều tôi biết là hôm nay chúng ta ngày càng cần ít quần áo không cần thiết”.

Trên sàn diễn, bảng màu của bộ sưu tập khá đơn giản, chỉ bao gồm đen, trắng, vàng và đỏ. Các kiểu dáng trải dài trên một dải quang phổ, với một số kiểu dáng nhỏ và tạo hình và một số kiểu dáng khác tròn trịa và gây kịch tính. May đo trở nên quá khổ trong nhiều bộ quần áo, mặc dù thường xuyên nhất là trên áo khoác ngoài. Hàng dệt kim là một sản phẩm không đổi, cung cấp những chiếc áo len phồng, mohair, áo khoác giống như chăn lông vũ, quần bồng bềnh và những chiếc váy xinh xắn.

Chấm bi, đôi khi gợi nhớ đến các tác phẩm của Yayoi Kusama, đã trở thành họa tiết trung tâm cho Marni FW23. Tương tự như vậy, các mẫu mesh đơn giản đã kiểm soát nhiều phần tuyên bố trong các chế tạo khác nhau. Những chiếc váy có vai vuông và áo khoác cắt sắc cạnh đối lập với những chiếc áo phồng xếp nếp và áo tròn. Nhìn chung, bộ sưu tập vừa có công thức vừa linh hoạt, thể hiện sự khéo léo bằng cả hai tay của Risso.

