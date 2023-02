Chân dung nàng It girl thế hệ mới, được dự báo là "nữ thần Chanel"

Apple Martin, cô con gái 18 tuổi của Gwyneth Paltrow và Chris Martin, đã gây bão trên mạng khi xuất hiện trong buổi trình diễn ở Paris tuần này. Hãy cùng làm quen với ngôi sao trẻ này, người mà Karl Lagerfeld đã dự đoán sẽ trở thành Chanel Girl trong tương lai.

Apple Martin ngồi hàng ghế đầu tại buổi trình diễn thời trang cao cấp Xuân/Hè 2023 của Chanel cùng với Angèle, Sadie Sink, Lucy Boynton.

Một thời gian dài cha mẹ của Martin đã thành công trong việc che giấu danh tính của cô. Khi còn là một cô gái trẻ, Martin đã tham dự các buổi hòa nhạc và các trận đấu bóng chày với cha mẹ và anh trai Moses. Cô tốt nghiệp trường Crossroads ở Los Angeles, trường cũ của mẹ cô, vào năm 2022 cùng với một số nepo baby (con ông cháu cha) khác, bao gồm cả con gái của Elon Musk. Có rất ít nội dung về cô ấy trên internet, ngay cả tài khoản Instagram của cô ấy cũng ở chế độ riêng tư, nên giới mộ điệu không nghĩ rằng việc cô ấy ra mắt thời trang lần đầu tiên vào năm 18 tuổi là điều ngẫu nhiên.

Khi Martin ngồi ở hàng ghế đầu cùng với ca sĩ Angèle và các nữ diễn viên Sadie Sink và Lucy Boynton, cô ấy mặc một chiếc váy ca rô và một chiếc áo khoác đồng bộ của Chanel. Cô ấy kết hợp bộ trang phục với một số đôi giày lười màu đen cổ điển và một chiếc ví đeo chéo để buộc tất cả lại với nhau. Mái tóc vàng sáng của cô ấy được thổi phồng một cách tinh tế và thả nhẹ trên vai. Martin luôn là bản sao tuyệt đẹp của mẹ cô nhưng giờ đây, cô giống mẹ hơn bao giờ hết.

Gwyneth Paltrow mang Apple Martin bên cạnh mẹ của Paltrow, Blythe Danner.

Mẹ cô không chỉ là một nữ diễn viên và doanh nhân nổi tiếng mà bà của cô, Blythe Danner, cũng vậy. Bạn có thể biết cô ấy qua các bộ phim như The Lucky One và Sisterhood of the Traveling Pants 2. Do dòng dõi lâu đời của những người phụ nữ thành công trong gia đình họ, chúng ta chắc chắn rằng Martin cũng không thể tầm thường dù là cô có làm việc trong thế giới diễn xuất hay bất kỳ ngành nào khác. Có lẽ cô ấy sẽ chuyển sang không gian âm nhạc giống như cha mình, Chris, ca sĩ chính của Coldplay.

Gwyneth Paltrow, Apple Martin và Moses Martin xem trận đấu của Los Angeles Dodgers tại Sân vận động Dodger năm 2013.

Bên bạn gái của bố là kiều nữ Dakota Johnson, cô cũng không hề kém cạnh.

