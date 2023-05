Liệu thiên tài thiết kế gốc Việt có cứu rỗi nổi Helmut Lang?

Kể từ khi xuất hiện vào năm 2018, Peter Do đã đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng thường xuyên xuất hiện một nhà thiết kế có khả năng thu hút chỉ bằng tác phẩm của họ. Không có mánh lới quảng cáo, không có sự huyên náo, chỉ là cam kết với một tầm nhìn và quyết tâm không ngừng để thấy nó thể hiện hết mùa này qua mùa khác. Chính vì điều này, nhà thiết kế người Việt Nam đã trở thành một trong những cái tên mới nổi được kính trọng nhất trong làng thời trang trong vòng 5 năm qua và điều làm tăng thêm vẻ thần bí của anh ấy là chúng ta hiếm khi được gặp hoặc nghe tin về anh ấy. Tuy nhiên, ngày hôm qua, thế giới thời trang đã nổi lên thông báo rằng Do sẽ tiếp quản Helmut Lang với tư cách là giám đốc sáng tạo mới. Giữa sự phấn khích đó, một câu hỏi được đặt ra: liệu Do có thể đưa thương hiệu phong cách tối giản trở lại thời huy hoàng trước đây không?

Sự nổi tiếng của Helmut Lang có lúc lên lúc xuống trong hai thập kỷ qua. Mặc dù thương hiệu đã cố gắng duy trì hoạt động và giữ được cốt lõi tối giản, nhưng hướng đi gần đây của nó vẫn không phù hợp với uy tín khi Lang còn điều hành nhãn hiệu cùng tên của mình từ năm 1986 đến năm 2005. Sự suy tàn của thương hiệu Helmut Lang chính thức bắt đầu vào năm 1999 sau khi Prada đã mua 51% cổ phần trước khi mua toàn bộ vào năm 2004. Cần lưu ý rằng doanh thu của thương hiệu đã giảm từ 46,3 triệu USD năm 2001 xuống còn 24,8 triệu USD vào năm 2004 sau khi mua lại. Sau đó, việc Helmut Lang rời khỏi nhãn hiệu cùng tên của mình vào năm 2005 đã khiến thương hiệu này phải luân chuyển qua một số giám đốc sáng tạo bao gồm Michael và Nicole Colovos, Isabella Burley, Alix Browne, Mark Howard Thomas và Thomas Cawson.

Khi thương hiệu khởi động lại vào năm 2007 dưới sự chỉ đạo của Michael và Nicole Colovos, rõ ràng là nét tinh túy của Lang đã bị thiếu vắng. Bộ sưu tập quần áo ready to wear mùa xuân 2008 của các nhà thiết kế đã đưa ra một lý do khá ảm đạm cho cá tính của thương hiệu, được đánh dấu bằng một loạt các chi tiết bất đối xứng trên các sản phẩm may mặc cơ bản. Tối thiểu? Đúng. Nhưng, nó thiếu sự chính xác và góc cạnh của Lang. Cho đến khi họ rời đi vào năm 2014, bộ đôi sáng tạo đã tạo ra một không gian sang trọng dịu dàng tại nhà mốt chứa đầy những khoảnh khắc đáng quên như bộ sưu tập Mùa xuân 2010, chọn những họa tiết kỳ lạ và kiểu dáng không bắt mắt bên cạnh những điểm nhấn dễ chịu như bộ sưu tập Mùa thu 2014, thích thú với sự nhẹ nhàng, kết cấu và các góc cạnh phong phú.

Khi nhà mốt di chuyển giữa các nhà thiết kế, mã kiểu dáng của nó cũng vậy. Từ Burley đến Browne, có những yếu tố trong tầm nhìn của Lang, nhưng mỗi nhà thiết kế đều đưa ra ý tưởng của riêng mình, điều này tạo ra cảm giác không thể đoán trước. Ví dụ: Burley đã mời Shayne Oliver của Hood By Air, người đảm nhận vai trò chỉ đạo cho bộ sưu tập RTW mùa xuân 2018 của Lang. Được biết đến với nhịp điệu phong cách đường phố đầy khiêu khích, tầm nhìn của Oliver về Lang trở nên sống động thông qua những tác phẩm như cách may đo để lộ cơ thể được phối lại nhưng tinh giản, áo cut-out và váy phối lại. Không thể phủ nhận niềm vui, nó đã được may với một nút thắt. Nhưng liệu nó có phù hợp với thế giới Lang hay không lại là một câu hỏi. Bất kể ai tham gia, hướng thiết kế tổng thể của thương hiệu đã thay đổi. Với nhiều lần chuyển đổi quyền lực, Helmut Lang vẫn chưa tìm lại được chỗ đứng của mình. Có lẽ đây là nơi Do đến.

Trước khi thành lập thương hiệu mang tên mình, Do, một sinh viên tốt nghiệp FIT, được đào tạo dưới sự hướng dẫn của Phoebe Philo — một trong những vị thánh bảo trợ của thời trang — trong nhiệm kỳ nổi tiếng của cô tại Celine, đã làm việc tại Derek Lam và nhận Giải thưởng Sau đại học LVMH đầu tiên vào năm 2014. Thật dễ dàng để xem làm thế nào kinh nghiệm trước đây của Do không chỉ dẫn đến gu thẩm mỹ rõ ràng đặc trưng của anh ấy mà còn khiến anh ấy trở thành một người theo phong cách tối giản đương đại. Với 10 bộ sưu tập và ba buổi trình diễn trên sàn diễn NYFW, nhãn hiệu của Do đã tạo ra các thiết kế cho cả phụ nữ và nam giới – được định hình bởi phong cách lãng mạn, những đường cắt sắc nét, nhiều lớp thông minh, phom dáng ngoại cỡ và chất liệu vải sang trọng. Với độ chính xác của mình, Do là một trong số rất ít nhà thiết kế hiện đại đã xoay sở để làm cho trang phục của mình vừa cổ điển vừa gợi cảm mà không dễ dàng để lộ quá nhiều da thịt.

Thành tích hoàn hảo và sự nổi tiếng ngày càng tăng của thương hiệu đã chứng kiến ​​những người như Zendaya, Kerry Washington, Jeno, Chloë và Halle Bailey, Johnny Suh, Celine Dion và nhiều người khác mặc kiểu dáng sang trọng của Peter Do. Với sự kết hợp của những giải thưởng này và những thiết kế chính xác không thể chối cãi, thật dễ hiểu tại sao Helmut Lang coi Do là người phù hợp cho công việc. Nhưng liệu điều này sẽ khôi phục lại sự nổi tiếng của Lang hay chỉ đóng vai trò là một hoạt động sáng tạo khác thì còn phải chờ xem. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào khác, bộ sưu tập SS24 đầu tay của Peter Do cho thương hiệu vào tháng 9 sắp tới sẽ là buổi trình diễn trên sàn diễn NYFW đầu tiên của Helmut Lang kể từ năm 2020. Vì vậy, thương hiệu đang nỗ lực hết sức để biến việc đưa Do vào lịch sử của mình trở thành một dấu ấn tích cực.

Thách thức ở đây là cài đặt lại độ chính xác tối giản mà Helmut Lang từng được biết đến mà không làm cho nó trở nên quá cá nhân. Do được yêu thích vì những đường nét sạch sẽ và sức mạnh vốn có mà trang phục của anh ấy sở hữu, vì vậy có lẽ nhà thiết kế sẽ cố gắng cho Lang mượn một số nguyên tắc này mà không tạo ra Peter Do Pt. 2. Đó sẽ là kịch bản tốt nhất: sự kết hợp giữa lịch sử được yêu thích và nhiệt huyết đương đại. Cũng có thể là Do sẽ từ bỏ giả định mang những hình bóng cốt lõi của mình lên bàn và chọn một thứ hoàn toàn mới. Có một số cách mà hướng này có thể đi, nhưng bất cứ cách nào chắc chắn sẽ tạo ra sự kết hợp giữa cổ vũ và phê bình.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lieu-thien-tai-thiet-ke-goc-viet-co-cuu-roi...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lieu-thien-tai-thiet-ke-goc-viet-co-cuu-roi-noi-helmut-lang-173122.html