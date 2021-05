Lệ Quyên vẫn tự tin mặc quần cạp trễ đầy thách thức sau mốt quần giấy mỏng như không

Thứ Bảy, ngày 15/05/2021 04:33 AM (GMT+7)

Lệ Quyên diện quần jean cạp trễ khoe vóc dáng gợi cảm được cư dân mạng khen "tướng đẹp".

Những chiếc quần jean cạp trễ luôn được lòng phái đẹp nhờ thiết kế trẻ trung, năng động và linh hoạt, mang tính ứng dụng cao. Là một người theo đuổi phong cách gợi cảm, những chiếc quần jean cạp trễ cũng là item yêu thích không thể thiếu trong tủ đồ của Lệ Quyên.

Mới đây, nữ hoàng phòng trà đăng tải hình ảnh diện quần cạp trễ, khoe khéo vòng 3 gợi cảm cùng đường cong S-line hoàn hảo với dòng caption: "Không nghĩ sau bao nhiêu năm vẫn có thể diện quần jean cạp trễ đầy thách thức và khó mặc thế này..."

Hình ảnh mới được Lệ Quyên đăng tải trên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng bởi vóc dáng thon gọn, nuột nà dù đã ở độ tuổi tứ tuần.

Ngay lập tức, bài post của cô đã thu hút sự chú ý cùng nhiều lượt yêu thích của cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ đã dành tặng lời khen ngợi cho vóc dáng đẹp không tì vết của nữ ca sĩ dù đang trong độ tứ tuần: "Body xuất sắc chị ơi", "Style này đẹp và rất quyến rũ", "tướng chị Quyên đẹp quá",...

Không gò bó bản thân vào bất kỳ phong cách thời trang cố định nào, bên cạnh những bộ váy áo tôn dáng triệt để, không ít lần Lệ Quyên khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên với những outfit đa dạng, giúp khai thác triệt để vẻ đẹp hình thể trong thiết kế quần jean cạp cao, cạp trễ, quần jean ống loe, ống đứng,...

Là một người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, những chiếc quần jean tôn dáng là item không thể thiếu trong tủ đồ của nữ hoàng phòng trà.

Diện quần jean cạp trễ, Lệ Quyên khoe khéo vòng eo con kiến cùng đôi chân dài nuột nà.

Quần jean được phái đẹp yêu thích nhờ tính ứng dụng cao, lại giúp người mặc "độ" dáng cực kì hiệu quả.

Không chỉ thế, những thiết kế quần jean đa dạng về màu sắc, phong phú về kiểu dáng lại đơn giản, dễ mặc, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Biểu tượng của "những kẻ nổi loạn"

Năm 1950, quần jean gần như thống trị đế chế thời trang thế giới, được coi là biểu tượng của sự nổi loạn, chống đối lại tư tưởng cũ rích, cổ hủ của xã hội. Qua các tác phẩm điện ảnh kinh điển như "Rebel Without a Cause" hay "The Wild One", quần jean càng trở nên phổ biến và người mặc chúng coi điều này là một hình thức nhằm chống lại xã hội.

“Phong cách là một phương thức để nói lên bạn là ai mà không khiến bạn tốn một lời" - những chiếc quần jean với thiết kế năng động, đơn giản, đáp ứng được mọi style, phù hợp với mọi lứa tuổi chính là minh chứng điển hình cho câu nói trên. Chính vì thế, ngày này, quần jean dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trên bản đồ thời trang thế giới, được mọi người yêu thích và có thể chưng diện trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không lo lỗi mốt.

