Khánh Vân đội vương miện kỷ niệm 6 năm đăng quang

Khánh Vân cho biết 6 năm qua, cô giữ gìn và bảo quản vương miện cẩn thận vì đây là dấu ấn thanh xuân. Trong bộ hình kỷ niệm, hoa hậu diện chiếc vương miện Brave Heart cùng đầm ren tôn vẻ gợi cảm.

Thiết kế vải xuyên thấu làm nổi bật đường cong của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Gợi cảm, táo bạo cũng là phong cách được Khánh Vân theo đuổi nhiều năm qua, kể cả sau khi kết hôn.

Hoa hậu nói khi đội chiếc vương miện lên đầu, cô luôn thấy tự hào và xúc động. Hơn nửa thập kỷ, cô thấy cuộc sống của mình thay đổi, giúp cô chạm đến những ước mơ và có những ký ức khó quên.

Trang phục của NTK Lâm Lâm được cô kết hợp với trang sức ngọc trai, hoàn thiện vẻ sang trọng.

Khánh Vân thể hiện hình ảnh người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ với chiếc đầm đỏ rực của NTK Nguyễn Tiến Truyển. Đây cũng là định hướng của cô khi bước vào tuổi 30.

Mỹ nhân tạo dáng đa dạng cùng chiếc đầm hở vai, cúp ngực và màu son đỏ quyền lực. Nhiều năm kinh nghiệm trong làng mốt, Khánh Vân thường được mời làm chuyên gia đào tạo catwalk, chụp hình, được nhiều nhà thiết kế tin tưởng giao vị trí vedette.

Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, quê TP HCM. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, vào top 21 chung cuộc Miss Universe 2021. Sau đăng quang, cô làm đại sứ, KOL cho nhiều thương hiệu, mở học viện đào tạo người mẫu, hoa hậu.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, cô đồng hành cùng ngôi nhà One Body Village (OBV) - hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục suốt 5 năm qua.

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức đám cưới giữa tháng 12/2024. Chồng hoa hậu sinh năm 1978, hơn cô 17 tuổi. Sau hôn lễ, Khánh Vân không "theo chồng bỏ cuộc chơi" mà vẫn tích cực tham gia các sự kiện showbiz, đi diễn thời trang đều đặn. Chia sẻ về dự định có con, Khánh Vân cho biết cô và chồng không áp lực và để mọi thứ tự nhiên. 'Tôi nghĩ đó là món quà quý giá của cuộc sống và vợ chồng tôi luôn sẵn sàng đón nhận', cô nói.