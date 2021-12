Hot mom Hàn Quốc gây tranh cãi có nên mặc đồ tập đến nơi công cộng

Thứ Bảy, ngày 04/12/2021 10:25 AM (GMT+7)

Cuộc tranh cãi về việc có nên mặc đồ tập đến nơi công cộng hay không vẫn chưa ngã ngũ ở Hàn Quốc.

Ottomom, tên thật là Oh Taehwa là bà mẹ đơn thân Hàn Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng fan đông đảo. Trang cá nhân của người đẹp thu hút gần 1 triệu lượt follow cùng lượng tương tác "khủng" nhờ thường xuyên đăng tải những clip nhảy sexy. Chiều cao 1m69 cùng số đo 3 vòng lý tưởng 91-58-95 (cm) là lợi thế giúp bà mẹ 1 con xứ Hàn tự tin chưng diện các item tôn body nóng bỏng. Mới đây, người đẹp gây chú ý khi diện trang phục bó chẽn, nhảy sexy trong cửa hàng quần áo, khoe khéo vóc dáng đẹp mướt mát.

Theo nguyên tắc sexy số 4, đa phần phái đẹp xứ sở kim chi được khuyến cáo không nên mặc quần tập ở nơi công cộng trừ phòng gym. Mới đây, Oh Taehwa gây chú ý khi diện trang phục bó chẽn, nhảy sexy trong cửa hàng quần áo, khoe khéo vóc dáng đẹp mướt mát.

Tại Hàn Quốc, kiểu quần này được khuyến cáo chỉ nên mặc khi đi tập tại phòng gym, hoàn toàn không phù hợp để mặc dạo phố vì theo nguyên tắc số 4: Legging được xếp vào top trang phục khá nhạy cảm đối với người Hàn. Không ít ý kiến cho rằng, kiểu quần này sẽ để lộ hết những đường cong cơ thể, dễ khiến người đối diện cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy. Điển hình là có rất nhiều sự cố oái oăm phát sinh từ legging nên phái nữ Hàn gần như không mặc nó ở nơi công cộng.

Nhưng sau khoảng thời gian giãn cách xã hội kéo dài, trang phục này được chưng diện ngày càng nhiều do nhu cầu về việc tập thể dục và giữ dáng của các chị em ngày càng tăng cao.

Theo The Zoe Report cho biết, cùng với khoảng thời gian giãn cách xã hội bị kéo dài do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp tại một số nước châu Á, đã thúc đẩy mạnh mẽ về việc tập thể dục và giữ dáng của phái nữ. Nhất là ở Hàn Quốc - một đất nước coi trọng vẻ đẹp về ngoại hình, thì trang phục năng động được sử dụng ngoài phòng tập ngày càng nhiều hơn, bao gồm quần tập, quần legging. Đây là lý do vì sao doanh số bán quần legging đồng loạt tăng mạnh trên các trang mua sắm trực tuyến trong thời gian vừa qua.

"Trước đây, quần legging thể thao chủ yếu có màu đen hoặc trắng. Gần đây, người tiêu dùng nữ giới ưa chuộng legging thúc đẩy các nhãn hàng phát triển sản phẩm kết hợp với thiết kế", một người làm việc trong lĩnh vực sản xuất quần áo thể thao tại Hàn Quốc cho biết.

Song, một bộ phận người khó tính vẫn không ủng hộ phụ nữ mặc quần legging nơi công cộng. Họ cho rằng, kiểu trang phục này được sản xuất đa dạng về màu sắc, phong phú về chất liệu nhằm thu hút khách hàng nữ, trở thành mặt hàng thiên về thiết kế bề ngoài, đáp ứng nhu cầu về thời trang nhiều hơn là chức năng.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng mốt quần gym nơi công cộng vì tính tiện ích của nó.

Song những người khó tính thì nghĩ rằng, mặt hàng này thiên về thiết kế bề ngoài, đáp ứng nhu cầu về thời trang nhiều hơn là chức năng.

Ngược lại, những người yêu thích quần legging lại hoàn toàn phủ nhận điều đó. Họ khẳng định, dù từng gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn thời trang nhưng quần legging vẫn được ưa chuộng, phần lớn nhờ tính tiện ích của nó. Thiết kế ôm sát thân, vải co giãn hợp lý, giúp người mặc hạn chế tối đa khả năng gây ra tai nạn, chấn thương không mong muốn trong lúc tập luyện.

Ngoài ra, những chiếc quần dáng ngắn ít tạo ra lực cản so với các loại quần áo thể thao thông thường, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời như chạy bộ, đạp xe. Mặt khác, chất liệu dễ thấm hút mồ hôi, tạo sự thoải mái khi di chuyển, vận động, phù hợp để mặc mọi lúc, mọi nơi, kể cả đi dạo phố.

