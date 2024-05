Hot girl nước Mỹ 3 triệu fan chuộng áo "em bé" đi bắn cung

Sophie Mudd sinh năm 1998, sống tại California, Mỹ, nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu hình thể nóng bỏng. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m65 nhưng cô lại có 3 vòng lý tưởng: 96-63-91 (cm). Cô từng xuất hiện trên tạp chí đàn ông FHM và gọi cô là "siêu vòng 1" tiếp theo sau nàng mẫu Emily Ratajkowski. Cô còn được biết đến với biệt danh "người đẹp 31 giây" nhờ video khoe vóc dáng chuẩn kéo dài 31 giây được đăng tải trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Sophie đăng tải hình ảnh diện outfit đơn giản đi bắn cung, khoe trọn đường cong hình chữ S. Kiểu áo thun, co giãn cũng là hot item mà Sophie mặc nhiều nhất vào mùa hè. Kiểu áo mang hơi hướng Baby Tee, ôm sát cơ thể, co giãn, thường có độ dài ngắn hơn so với áo thun thông thường. Đặc trưng của kiểu áo này là tạo sự trẻ trung, dễ thương cho người mặc, được đánh giá cao vì thoải mái và dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau.

Áo Baby Tee nhanh chóng trở thành biểu tượng của giới trẻ vào những năm 1970 và 1980. Xuất phát từ các tín đồ của văn hóa pop và rock'n'roll, áo Baby Tee trở nên phổ biến hơn với việc in hình ảnh và thông điệp độc đáo, cho thấy cá tính của người mặc.

Nguồn gốc của Baby Tee là mẫu áo thun truyền thống. Từ những năm đầu của thế kỷ 20, áo thun đã trở thành item quen thuộc của cả nam và nữ, đặc biệt là trong cộng đồng lao động và quân đội vì sự tiện lợi và đơn giản của nó. Từ đó, đã khiến nó trở thành một biểu tượng của sự tiến bộ và dân chủ.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, khi người ta dần hướng đến sự thoải mái và phong cách trong trang phục. Trong những năm 1940 và 1950, phụ nữ bắt đầu thích thú với việc cắt may lại áo thun của nam giới, tạo ra những mẫu áo có phom dáng ôm sát hơn và độ dài ngắn hơn, hình thành nên chiếc Baby Tee đầu tiên. Thập niên 1970 và 1980 dưới sự bùng nổ của văn hóa pop và rock, Baby Tee trở thành biểu tượng của tuổi trẻ và sự phóng khoáng.

Ngày nay, Baby Tee được may với nhiều chất liệu đa dạng như cotton, modal, spandex với có độ mềm mại, thoáng khí và dễ giặt làm sạch, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm của trẻ em, thiên về độ co giãn tốt và bền màu. Thậm chí, còn kháng nước, giúp áo giữ form lâu dài.

