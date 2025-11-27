Hoa hậu Thanh Thủy chọn tông hồng cho đêm Chung kết Miss International 2025

Cách đây ít ngày, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã tung 7 bản vẽ thiết kế trang phục dạ hội cho màn final walk của cô trong đêm Chung kết Miss International 2025.

Các bản phác thảo được thực hiện với nhiều form dáng trang phục dạ hội, hầu hết đều cúp ngực để khoe triệt để lợi thế "bờ vai mắc áo" của Hoa hậu Thanh Thủy. Bên cạnh 3 bản vẽ với gam màu trắng, còn có 4 mẫu khác với gam màu hồng, gam màu đặc trưng của Miss International. Người hâm mộ cũng cho rằng các thiết kế mang gam màu hồng đẹp, đặc sắc và hợp với màn final walk của Thanh Thủy hơn.

Hoa hậu Thanh Thủy đã lựa chọn một thiết kế tông màu hồng cho đêm Chung kết. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là thiết kế cho màn final walk, có thể chỉ là thiết kế cho phần xuất hiện của nàng hậu tại thảm đỏ.

Thiết kế có tên Seigaiha Bloom, lấy cảm hứng từ họa tiết sóng Seigaiha kinh điển của danh họa Hokusai - biểu tượng của sự bền bỉ, trường tồn và vẻ đẹp tinh tế trong văn hóa Nhật Bản. Kết hợp cùng hình ảnh những cánh hoa anh đào mong manh mà kiêu hãnh, thiết kế tái hiện vẻ đẹp người phụ nữ Á Đông: Dịu dàng, tinh tế nhưng ẩn chứa sức mạnh nội tâm sâu lắng.

Trên nền chất liệu tulle hồng, từng cánh hoa anh đào được đính kết tỉ mỉ theo nhịp chuyển của những con sóng, tạo nên hiệu ứng chuyển động huyền ảo đầy cuốn hút. Form váy sheath thướt tha ôm lấy đường cong cơ thể như nét cọ mảnh lướt trên nền lụa. Phần thân áo cúp ngực khoe trọn “bờ vai mắc áo” nổi tiếng của Thanh Thủy, phần tùng váy được draping thành tầng, kết hợp cùng kỹ thuật xếp pli uốn lượn tựa sóng nước, mang đến tổng thể vừa mộng mị vừa kiêu sa.

Hoa hậu Thanh Thủy hiện đang đồng hành cùng BTC và các thí sinh của cuộc thi Miss International 2025. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào đêm Chung kết cuộc thi, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/11.