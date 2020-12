'Hồ ly 9 đuôi' Shin Min Ah đẹp xuất sắc đón Giáng sinh

Thứ Sáu, ngày 18/12/2020 09:02 AM (GMT+7)

Mỹ nhân xứ Hàn trẻ đẹp rạng rỡ trên tạp chí Harper's Bazaar số tháng 12/2020.

Shin Min Ah thả dáng người mẫu hoàn hảo trên bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 12.

Cô diện loạt đồng hồ và nữ trang cao cấp của Cartier.

Sau hơn 20 năm trong làng giải trí, nữ diễn viên vẫn xinh đẹp trẻ trung "thách thức thời gian".

Người đẹp sinh năm 1984 tươi tắn rạng ngời trong bộ ảnh đón Giáng sinh.

Cao 1m68, mỹ nhân xứ kim chi có vóc dáng thanh mảnh không thua kém người mẫu.

Với gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng, tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng từ khi mới 14 tuổi, Shin Min Ah nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong showbiz.

Tên tuổi cô gắn liền với các vai diễn trong phim Bạn gái tôi là Hồ ly (2010) và ma nữ dễ thương Arang trong Arang Sử đạo truyện (2012), Go Go 70s, My Love, My Bride...

Người đẹp có mối tình đầy cảm động với bạn trai kém 5 tuổi Kim Woo Bin. Nam diễn viên bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng từ năm 2017 và đã ở ẩn suốt thời gian qua để điều trị bệnh, mãi tới gần đây mới tái xuất trong một vài bộ ảnh. Shin Min Ah luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên người yêu. Cả hai hẹn hò từ năm 2015 và được coi là một trong những cặp đôi ngôn tình cổ tích đẹp nhất xứ Hàn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhan sắc trẻ trung sau hơn 20 năm khiến người hâm mộ trầm trồ.

Mỹ nhân xứ kim chi liên tục xuất hiện trên các ấn phẩm danh tiếng.

Cận cảnh vẻ đẹp như nữ sinh của diễn viên U40.

