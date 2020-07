Cư dân mạng Hàn hốt hoảng nhìn lại 8 bộ đồ "toang toàn tập" gây shock trên thảm đỏ

Thứ Năm, ngày 30/07/2020 01:36 AM (GMT+7)

Những bộ trang phục này khiến người mặc bị chỉ trích dữ dội do phản cảm, khiến lễ trao giải, liên hoan phim như nơi hỗn tạp.

Những "thảm họa" trên thảm đỏ khiến cư dân mạng Hàn shock mỗi lần nhìn lại.

Mới đây, cộng động mạng trên diễn đàn Theqoo có bàn tán về chủ đề những bộ trang phục gây shock trên thảm đỏ. Các người đẹp đến tham dự đã có lựa chọn thiếu tinh tế khi mặc hở phô phang. Một số người còn không nằm trong danh sách được mời mà chỉ xuất hiện thoáng qua nhằm gây chú ý.

Cư dân mạng bình luận, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm vô cùng mong manh, diện đồ như thế này có bao nhiêu khuyết điểm là lộ gần hết, thật bạo gan khi mặc như thế này trước công chúng,...

1. Oh In Hye - Busan International Film Festival (2011)

Nữ diễn viên Oh Hye In táo bạo trong bộ đầm màu cam dáng hai dây, khoét sâu cổ, thiết kế phần thân váy chỉ đủ che một phần vòng một và hở hoàn toàn lưng. Ngoài ra, thân váy còn thiết kế xẻ tà. Oh In Hye không hề cảm thấy ngượng ngùng, cô vẫn vô cùng tươi tắn vẫy chào khán giả.

2. Han Se Ah - Grand Bell Awards (2014)

Han Se Ah diện thiết kế xuyên thấu màu đỏ với những chi tiết đan lưới màu đen bó chặt lấy vóc dáng. Thiết kế được cắt ngắn quá tay khiến người đẹp để lộ nội y phản cảm. Mặc dù có một vài khoảnh khắc cô lấy clutch che chắn nhưng vẫn không bớt hớ hênh.

3. Lee Sungkyung - Seoul Drama Awards (2015)

Lee Sungkyung vốn xuất thân người mẫu nên có gu ăn mặc khá ấn tượng. Nhưng người đẹp đã có lựa chọn không mấy tinh tế khi diện trang phục xuyên thấu để lộ nội y, có mặc như không. Bên cạnh đó, khi di chuyển, phần thân váy bị dính chặt vào người khiến hình ảnh của Lee Sungkyung kém duyên.

4. Ha Na Kyung - Blue Dragon Film Awards (2012)

Bộ váy xẻ trên xẻ dưới của Ha Na Kyung từng khiến không ít người ngã ngửa vì táo bạo. Thậm chí cô còn ngã ngay trên thảm đỏ trong bộ trang phục thiếu an toàn. Hình ảnh này khiến cư dân mạng cảm thấy chướng mắt. Ha Na Kyung bị nhận xét là lạm dụng trang phục khiêu khích để thu hút sự chú ý.

5. Kim So Yeon - Busan International Film Festival (2007)

Nữ diễn viên Kim So Yeon lựa chọn chiếc váy màu trắng với phần cut-out táo bạo ở eo cùng thiết kế cổ sâu hun hút gần chạm rốn. Bộ đồ này của cô gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nó gây shock vì hở còn người khác thì nói trang phục này khá ổn, Kim So Yeon thanh lịch nên mặc vẫn đẹp.

6. Bae So Eun - Busan International Film Festival (2012)

Bae So Eun lựa chọn bộ trang phục màu ánh kim sang chảnh nhưng thiết kế quá hở khiến bộ đồ bị nhận xét là "rẻ tiền". Phần lưng của trang phục cũng hở toàn bộ, bên dưới là thiết kế thân váy bằng lụa bồng xòe kín đáo nhưng phần trên khiến không ít người sững sờ.

7. Kang Hana - Busan International Film Festival (2013)

Là một liên hoan phim lớn nhưng không ít lần thảm đỏ liên hoan phim Busan xuất hiện những người đẹp ăn vận phản cảm. Độ đồ của Kang Hana nhìn đằng trước khá an toàn nhưng phần sau thì trống hoác, cho dù được may một lớp vải xuyên thấu nhưng thiết kế khoét quá sâu lộ cả điểm nhạy cảm.

8. No Su Ram - Blue Dragon Film Awards (2014)

Thiết kế xuyên thấu nếu không biết mặc khéo léo sẽ trở thành "thảm họa" thời trang. Bộ trang phục của No Su Ram là một trong số đó. Hai bên chiếc váy được may bằng vải xuyên thấu, phô bày đường cong nhưng bị lạm dụng gây phản tác dụng, phản cảm chứ không hề gợi cảm.

