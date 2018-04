Hè chẳng cần gì nhiều, áo phông trắng là đủ!

Chủ Nhật, ngày 29/04/2018 12:44 PM (GMT+7)

Có hơn 1001 những tình huống cho phép bạn mặc áo phông trắng!

Áo phông trắng xứng đáng là món đồ nên đầu tư trong mùa hè

Không ít người cho rằng, áo phông là thứ dễ mua nhất trên đời! Có khi bước vào một tiệm thời trang, nhìn thấy kiểu áo phông đang cần, tìm cho đúng size rồi mang ngay ra quầy thanh toán mà chẳng cần ghé qua phòng thử lấy một giây!

Ấy thế mà bạn có tin không, khối cô nàng vẫn đau đầu với việc tìm cho mình một kiểu áo phông “ruột”, kiểu mà mặc với quần short jeans cũng đẹp, với quần vải cũng chất hay mix tùm lum với áo, váy hai dây cũng khiến người ta ngây ngất...

Bởi vì ngày nay, có quá nhiều mẫu áo phông dễ khiến bạn hoa mắt! Nào là phông trơn với 1001 gam màu, nào là phông in hoạt hình, in khẩu hiệu, thậm chí bạn muốn đặt in nguyên gương mặt mình lên áo cũng chẳng còn là điều xa vời...

Nhưng nếu giữa 1001 kiểu áo phông nhìn qua thì đặc sắc, nhìn lại thì chẳng có gì hợp với mình ấy, bạn muốn tìm một thứ gì đó dung dị mà vẫn đủ thời trang để theo mình đi khắp nơi, đừng quên vẫn có sự tồn tại của ÁO PHÔNG TRẮNG!

Áo phông trắng mix được cả ngàn kiểu mốt đẹp

Nếu bạn đang cần một chiếc áo để đi chơi với bạn bè ngày cuối tuần sau khi đã chán ngấy những chiếc váy bánh bèo màu mè hoa lá, áo phông trắng phối cùng short jeans, quần giả váy chính là lựa chọn hợp lý!

Nếu bạn đang cần một chiếc áo để tới công sở vào ngày thứ 6 - ngày mà ai ai cũng được ăn vận thoải mái nhưng bạn lại chẳng phải người quá điệu đà, áo phông trắng phối cùng quần jeans, blazer hoặc chân váy bút chì quyết không khiến bạn thất vọng!

Có hơn 1001 những tình huống cho phép bạn mặc áo phông trắng! Lúc thì trẻ trung, khi lại trưởng thành, lúc thì tinh nghịch, khi lại nữ tính... Bạn có thể trở thành bất cứ hình mẫu nào bạn muốn, chỉ cần sở hữu ít nhất một chiếc áo phông trắng.

Chưa bao giờ lỗi mốt

Item thời trang nào đấy có thể theo thời gian mà trở nên quê kệch, bị quên lãng, nhưng áo phông trắng tuyệt đối không nằm trong danh sách ấy! Chỉ khi nào có đã không còn giữ được màu sắc nguyên bản hay phom dáng không còn được như ngày đầu mua về, khi ấy áo phông trắng mới cần phải thay mới.

Hè là mùa tuyệt vời nhất để mặc áo phông trắng

Giữa vô vàn thứ màu sắc, họa tiết chói lóa khiến mùa hè đã nắng càng thêm nóng, áo phông trắng chính là người bạn đồng hành đáng yêu nhất của các quý cô. Màu trắng luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho cả người mặc lẫn người ngắm, thậm chí mặc nguyên cả “cây” trắng cũng chưa bao giờ khiến người ta chau mày.

Thêm một lý do nữa để bạn chăm diện áo phông trắng hơn trong hè này đó là áo phông trắng nói riêng mà màu trắng nói chung hợp với hầu hết sắc độ da. Chẳng còn phải lo mỏi mắt soi cổ tay xem da mình thuộc tone nào nữa, bởi vì dám chắc với bạn, ai mặc áo phông trắng cùng đều tỏa sáng!

Thêm một số gợi ý phối đồ với áo phông trắng ngày hè:

Áo phông trắng có thể kết hợp với rất nhiều trang phục khác nhau mà vẫn đẹp và hợp thời