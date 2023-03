Doanh số bán hàng của ông lớn ngành thời trang thể thao tăng 14% giữa khủng hoảng

Nhà sản xuất đồ thể thao đã báo cáo lượng hàng tồn kho tăng 16% so với năm trước, chủ yếu là do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi. Hàng tồn kho của công ty đã tăng lên tới 40% trong hai quý trước đó. Nike đã kết thúc quý vừa qua với 8,9 tỷ USD hàng tồn kho, đánh dấu mức giảm khoảng 400 triệu USD so với 9,3 tỷ USD của quý trước.

Giám đốc tài chính của Nike, Matthew Friend, cho biết hôm thứ Ba trong một cuộc gọi hội nghị: “Chúng tôi ngày càng tự tin rằng chúng tôi sẽ kết thúc năm nay với lượng hàng tồn kho dồi dào trên thị trường”.

Tỷ suất lợi nhuận bị ảnh hưởng do tăng giảm giá và các chương trình khuyến mãi được sử dụng để thanh lý hàng tồn kho và thu nhập ròng của thương hiệu trong khoảng thời gian ba tháng giảm 11% xuống còn 1,24 tỷ USD, tương đương 79 xu mỗi cổ phiếu. Một năm trước, công ty đã báo cáo thu nhập ròng là 1,4 tỷ USD, tương đương 87 xu mỗi cổ phiếu, trong cùng kỳ. Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 1% vào thứ Tư.

Khi Nike tìm cách tạo ra nhiều doanh số bán hàng hơn ở Trung Quốc trong khi khu vực này phục hồi sau đại dịch COVID, số liệu của quý trước không hứa hẹn. Trong quý tài chính thứ ba, doanh số bán hàng của công ty đã giảm 8% xuống còn 1,99 tỷ USD trong khu vực, do người tiêu dùng đối phó với các đợt phong tỏa tiếp theo và số ca bệnh gia tăng. Theo CNBC, Phố Wall đã ước tính doanh thu của Nike tại Trung Quốc đạt 2,09 tỷ USD.

Bất chấp sự suy giảm tài chính ở Trung Quốc, Nike đã chứng kiến ​​sự gia tăng trên tất cả các thị trường khác của mình. Ở Bắc Mỹ, doanh số bán hàng tăng 27% và ở Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, những con số này tăng 17%. Trong khi đó, ở Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh, doanh thu tăng 10%.

