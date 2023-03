Cô bé 14 tuổi, cao 1m7 là mẫu Việt duy nhất diễn tại Seoul Fashion Week 2023

Vừa qua, diễn viên, người mẫu Bảo Hà (14 tuổi) gây náo loạn khi xuất hiện tại “Seoul Fashion Week” tại Hàn Quốc. Mẫu nhí diện thiết kế của Công Trí, tự tin tạo dáng trước ống kính và được truyền thông quốc tế chú ý. Cô cũng là mẫu Việt duy nhất trình diễn tại sự kiện tầm cỡ lần này.

Để công việc được diễn ra thuận lợi, Bảo Hà cho biết cô sang Hàn Quốc trước một ngày, tham gia buổi casting người mẫu. Cô được chọn trình diễn cho bộ sưu tập Wednesday is Monday của nhà thiết kế Kwak Hyun Joo.

Bảo Hà lập kỷ lục khi là mẫu Việt duy nhất diễn tại “Seoul Fashion Week” 2023

Đây là bộ sưu tập dành cho các bạn tuổi teen theo đuổi phong cách độc đáo, cá tính, như cái tên “Wednesday” từng "gây bão" giới phim ảnh năm 2022. Trong thiết kế đầu tiên, Bảo Hà xuất hiện trên sàn runway với trang phục kết hợp giữa áo khoác varsity cùng chân váy xẻ tà và phần giày boot trắng cao cổ. Một cô nàng cá tính, mạnh mẽ với những bước đi tự tin được Bảo Hà thể hiện một cách trọn vẹn. Trình diễn với những người mẫu quốc tế, Bảo Hà cho thấy sự chững chạc, chuyên nghiệp không hề kém cạnh.

Trong trang phục thứ hai, Bảo hà diện mẫu thiết kế gồm áo khoác ngắn cùng chân váy xòe, tông đen. Người mẫu 14 tuổi đã hóa thân thành một quý cô bí ẩn, đỏng đảnh, thể hiện đúng với tinh thần của nhà thiết kế.

Bảo Hà trao đổi với các người mẫu quốc tế khác

Mang trên mình áp lực khi là người mẫu Việt Nam duy nhất trình diễn cho “Seoul Fashion Week 2023”, Bảo Hà đã làm khán giả Việt tự hào khi hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong show diễn. Tự tin, vững vàng và bản lĩnh là những gì khán giả nhìn thấy ở Bảo Hà.

Trong khoảng thời gian tham dự “Seoul Fashion Week”, tại Việt Nam, Bảo Hà được tôn vinh là “Rising Star Of The Year” (Ngôi sao đang lên của năm) của giải thưởng “Men & Life Awards 2022”. Đây là thành quả của mẫu nhí khi nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ và đạt được những thành tích ấn tượng trong năm 2022.

Bảo Hà là một trong các mẫu nhí có nhiều dấu ấn trong làng thời trang Việt. Với chiều cao 1m7 và gương mặt lạnh, phong cách chuyên nghiệp, Bảo Hà ngày càng được các nhà thiết kế tin tưởng và lựa chọn làm gương mặt thể hiện các bộ sưu tập mới.

Bảo Hà từng tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, The Princess (Nguyễn Minh Công), Dear my princess (Chung Thanh Phong), Lễ hội Áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Lý Quí Khánh tại Đắk Nông, diễn chương trình Rap Việt All Stars...

Ngoài người mẫu, Bảo Hà còn tham gia diễn xuất, làm MC, phát triển các nền tảng YouTube, TikTok... với lượng fan "khủng".

Bảo Hà hiện học một trường quốc tế và luôn giữ thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Năm 2021, cô đoạt Huy chương đồng Olympic tiếng Anh dành cho khối Trung học cơ sở.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/co-be-14-tuoi-cao-1m7-la-mau-viet-duy-nhat-dien-tai-seoul-fashion-we...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/co-be-14-tuoi-cao-1m7-la-mau-viet-duy-nhat-dien-tai-seoul-fashion-week-2023-1450387.ngn