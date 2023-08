Hồ Ngọc Hà: "Tôi loại trừ ngay thí sinh nào nghĩ một cánh chim làm nên mùa xuân"

Hồ Ngọc Hà xuất hiện cá tính và gợi cảm trong trang phục của NTK Tony, trang sức cao cấp.

"The New Mentor - Người mẫu toàn năng" là một chương trình truyền hình thực tế được mong chờ nhất năm 2023. Cuộc thi có sự tham gia của 4 huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê và Hương Giang cùng host Dược sĩ Tiến.

Khác với Thanh Hằng, Hương Giang thì Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê đều là những người đẹp đã rất lâu mới tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do nhận lời làm huấn luyện viên của The New Mentor: "Mọi người nhìn vào nói tôi có tất cả, tôi rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Nhưng điều hạnh phúc hơn nữa đó là khi bạn có mà bạn cho đi. Và đó cũng chính là suy nghĩ của tôi khi nhận lời chương trình này. Tôi sẽ trao các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những hiểu biết nhất định của mình, và chia sẻ hết tất cả những gì thật nhất, chân thành nhất để các bạn tìm đúng vị trí của các bạn và tỏa sáng hơn.

Bên cạnh đó, tôi và mọi người đều mong muốn mang đến một chương trình truyền hình thực tế mà ở đó có đầy đủ mọi thứ: âm dương, vui buồn, khóc, la hét… nhưng tất cả đều phải thật cho đến giây phút cuối cùng. Về nhân vật chiến thắng, tôi lẫn các super mentor khác sẽ đấu tranh đến cùng và sẽ phải là một người xứng đáng. Sau 8 năm tôi mới quay lại truyền hình thực tế, hy vọng không làm khán giả thất vọng khi dành từng giây theo dõi chương trình và không uổng công chúng tôi ngồi trên chiếc ghế này” - Hồ Ngọc Hà trải lòng trước truyền thông.

4 Mentor của chương trình xuất hiện với trang phục ấn tượng.

Thần thái thu hút của 4 Mentor trong hình hiệu của chương trình.

Bà mẹ 3 con cũng thể hiện quan điểm thẳng thắn ở vai trò huấn luyện viên. Cô khẳng định sẽ loại trừ ngay những nhân vật nào nghĩ rằng "một cánh chim sẽ làm nên mùa xuân". Ngay cả bản thân cô cũng luôn cần cho mình những gương mặt tài năng ở cạnh bên để đóng góp và sáng tạo cho tên tuổi của mình ghi dấu trước công chúng.

Cô cũng sẽ loại ngay những gương mặt chưa thành sao mà đã lấp lánh, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. "Khi các bạn bước chân vào lĩnh vực nào, nếu không có nền tảng và không học hỏi mỗi ngày, sẽ không bao giờ đi được con đường dài”- Hồ Ngọc Hà nói.

Cùng với đó, trong buổi họp báo Host Dược sĩ Tiến đã có phần lý giải đầy đủ và chỉn chu cho những thắc mắc, những vấn đề xoay quanh chương trình từ sứ mệnh, mục tiêu, ý nghĩa, Format,... của chương trình. Với vai trò là một nhà sản xuất và Host của chương trình, Dược sĩ Tiến đang xây dựng một chương trình quy tụ những nhân vật tài năng và tên tuổi.

Từ các Super Judges, Super Mentors và cả cố vấn cấp cao, giám đốc sáng tạo và giám đốc thời trang đồng hành cùng chương trình đều là những người kiệt xuất để tạo nên một chương trình được đầu tư hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Giải thích về phần loại trừ có trong các thử thách của chương trình, Host Dược sĩ Tiến chia sẻ: "Loại trừ thì tất nhiên các cuộc thi trên thế giới đều sẽ phải có loại trừ thí sinh vì không loại trừ làm sao chúng ta có thể tìm ra người chiến thắng. Cho nên nếu bất kỳ một chương trình nào vì chúng tôi có Mentors, vì chúng tôi có Photoshoot và quay hình hoặc vì chúng tôi có loại trừ mà cho rằng chúng tôi là Copy thì tôi cho rằng điều đó là chưa đủ. Cho nên ở tại đây tôi khẳng định rằng The New Mentor là Unique, là khác biệt và chúng tôi original".

Dược sĩ Tiến đảm nhận vai trò nhà sản xuất và Host của chương trình.

