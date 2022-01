Diễm My, Khổng Tú Quỳnh chuộng kiểu váy cut out cá tính

Cùng lăng xê một kiểu váy, bà mẹ 3 con khoe vẻ đẹp phồn thực hút mắt người nhìn.

Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là một trong những bà mẹ bỉm sữa quyến rũ bậc nhất của showbiz Việt. Dù đã trải qua sinh nở nhưng cô vẫn có thân hình thon gọn, săn chắc đáng mơ ước. Hồ Ngọc Hà dành nhiều thời gian tập luyện để lấy lại vóc dáng chuẩn mẫu. Cô khoe đường cong hình thể trong thiết kế xẻ tứ bề với nhiều điểm cut out đắt giá.

Nếu như ở Hồ Ngọc Hà là vẻ đẹp nóng bỏng thì ở Diễm My, người nhìn thấy được vẻ đẹp ngọt ngào và nữ tính. Mặc chung 1 kiểu váy nhưng với dáng người mảnh mai, Diễm Mỹ thu hút bởi nét đẹp nàng thơ.

Chất liệu lụa bóng càng tôn lên sự mềm mại cho nữ diễn viên. Thiết kế cut out là một trong những xu hướng thời trang được các tín đồ yêu thích thời gian qua. Những đường cut out được tính toán kỹ càng để không khiến người mặc bị phô. Ngược lại, chúng phải tôn lên hình thể người mặc một cách tinh tế và an toàn nhất.

Khổng Tú Quỳnh đẹp mơ màng khi lăng xê chiếc váy độc đáo này. Chính những chi tiết trên thiết kế đã đủ tạo nên sức hút cho người mặc mà không cần tô điểm thêm món đồ trang sức hay cầu kỳ trong phần trang điểm. Thân hình chuẩn đẹp đồng hồ cát của cô được phô diễn đẹp mắt.

Được biết, đây là một thiết kế đến từ thương hiệu thời trang trong nước. Giá bán cho thiết kế này khoảng dưới 1 triệu đồng. Cùng một phom dáng có thể thực hiện trên nhiều chất liệu khác nhau như lụa, thun... đáp ứng nhu cầu sử dụng cho mỗi người.

Chỉ cần bạn tự tin với hình thể, dù vòng một khiêm tốn hay tròn đầy thì kiểu váy này cũng giúp bạn đẹp theo cách riêng. Là một tín đồ của phong cách quyến rũ, Ngọc Trinh không thể bỏ qua kiểu váy độc đáo này.

Vì có phom dáng lạ mắt nên thiết kế này đều được sử dụng tông màu đơn sắc. Những gam màu được sử dụng đều basic, hướng tới vẻ đẹp thời thượng cho người mặc mà không lỗi mốt như đen, trắng, nude, hồng... Thanh Hằng chọn thiết kế có màu đen quyền lực. Cô kết hợp cùng túi hiệu Chanel, trang sức đắt đỏ để có phong cách chỉn chu.

Gợi ý nội y cho trang phục này là miếng dán nhũ hoa hoặc miếng silicon loại mỏng và nhẹ để không bị lộ đường viền. Nhờ sự lăng xê của những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt mà kiểu váy này hứa hẹn tạo nên xu hướng trong thời gian tới.

