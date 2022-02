Diễm My 9x buông lơi vòng 1 với "váy sợi chỉ", người nhìn xốn xang vì quá gợi cảm

Diễm My 9x có phong cách thời trang đa dạng, dù theo đuổi hình ảnh quyến rũ vẫn nhận được nhiều lời khen vì tinh tế.

Shoot hình ấn tượng của Diễm My 9x nhận được nhiều lời khen.

Diễm My 9x là một trong những diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh khả năng diễn xuất, người đẹp còn nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài khả ái cùng phong cách thời trang thu hút. Mới đây, Diễm My 9x có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân và được cư dân mạng khen ngợi. Đây là những shoot hình ngẫu hứng với kiểu tóc và trang điểm tự nhiên do cô thực hiện.

Người đẹp diện váy hai dây khẽ buông lơi gợi cảm.

Cô chọn thiết kế hai dây quai mảnh không đường ôm mà buông xòe. Trang phục hai dây có nhiều kiểu dáng nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là những item có đai spaghetti. Vì chúng nhỏ nhắn như sợi mỳ Ý nên được đặt tên như vậy. Cũng có một số người gọi là "váy sợi chỉ" vì độ mảnh mai.

Không cần cắt xẻ hay thu ngắn, trang phục của Diễm My 9x vẫn mang lại vẻ quyến rũ cho người mặc nhờ khéo tôn vòng 1, xương quai xanh cùng bờ vai thon.

Cư dân mạng bình luận: "Đẹp quá chị My ơi, vẫn luôn thích style và thần thái của chị", "bộ ảnh xuất sắc quá chị ơi", "cảm ơn nhiếp ảnh gia đã chớp lấy vẻ đẹp tự nhiên này",...

Diễm My 9x được đề cao ở phong cách quyến rũ theo cách tinh tế.

Váy hai dây - biểu tượng của sự gợi cảm

Những chiếc váy có dây spaghetti xuất hiện đầu tiên vào những năm 1920 gắn với phong cách của nhưng "Flappers Girls" - những cô nàng ăn mặc phá cách và có cách sống vượt lên chuẩn mực thông thường. Họ xuất hiện đầy ấn tượng mái tóc ngắn trong với những chiếc váy hai dây tua rua. Bước sang thập niên 30, 40 váy có dây đai spaghetti trở thành biểu tượng của sự gợi cảm và nữ tính.

Những cô nàng "Flappers Girls" đã tạo nên một xu hướng thời trang.

Những khoảnh khắc kinh điển của người nổi tiếng đơn cử như Marilyn Monroe đã nâng tầm sự quyến rũ của kiểu đồ này. Hiện tại, chúng vẫn được phái đẹp yêu thích vì thiết kế ấn tượng của nó. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với một chiếc váy đai spaghetti các cô nàng đã dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tất nhiên, khi mặc kiểu đồ này bạn nên chú ý đến vấn đề nội y để tránh hình ảnh thiếu chỉn chu khi bị lộ dây quai áo. Ngoài ra, những cô nàng "vai u thịt bắp" thì váy hai dây không phải là lựa chọn tốt nhất vì dễ tố cáo khuyết điểm.

Những chiếc váy này đã và đang làm xiêu lòng phái đẹp.

