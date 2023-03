"Cô bé mồ côi Cần Thơ" gây tranh cãi vì chiếc váy không vừa vặn

Lana Condor gây chú ý với trang phục dự sự kiện của mình.

Mới đây, nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor có tham gia sự kiện Vanity Fair Oscar’s Party. Cô gây ấn tượng khi diện thiết kế váy sequin kiểu cổ chữ V ấn tượng. Trang phục không quá cầu kỳ với những đường cut-out hay tạo nếp gấp. Chiếc váy dài chấm gót, ôm nhẹ nhàng.

Bên cạnh người khen cũng có ý kiến cho rằng: "Cô ấy thật lộng lẫy nhưng chiếc váy này đang khiến cô ấy ngộp thở, đây không phải kiểu đồ phù hợp nhất với vóc dáng tuyệt vời của cô ấy", "chiếc váy trông tuyệt đó nhưng có vẻ nó làm cô ấy không mấy thoải mái", "tôi xin lỗi nhưng mà cái đầm này không hề vừa vặn",...

Lana Condor sinh ra ở Cần Thơ sau đó được cha mẹ người Mỹ nhận nuôi.

Cô bé mồ côi hiện tại đã là ngôi sao Hollywood.

Lana Condor (tên tiếng Việt: Trần Đồng Lan) sinh năm 1997 tại Cần Thơ. Cô bé mồ côi người Việt Nam được cặp vợ chồng người Mỹ nhân nuôi từ nhỏ. Cô gây chú ý khi trở thành diễn viên nhất là với loạt phim "To All the Boys I've Loved". Lana Condor cao 1m60 với thân hình đầy đặn. Bản thân cô cũng nhận thức được điều này và cả những ý kiến tiêu cực cô phải đón nhận vì khác biệt.

Lana Condor cao 1m60 với thân hình đầy đặn mang vẻ đẹp khác biệt.

Phong cách thời trang của cô khá đa dạng đưa tới những hình ảnh biến hóa khác nhau.

Lana Condor cũng nhanh chóng cập nhật những xu hướng thời trang đang được nhiều người lăng xê.

Thay vì chú ý quá nhiều đến bên ngoài, Lana Condor tập trung nhiều hơn cho bản thân. Cô vẫn nhận được những lời mời quảng cáo và xuất hiện trên những tạp chí uy tín. Vóc dáng "lệch chuẩn" không giới hạn những sự lựa chọn thời trang của Lana Condor.

Cô thoải mái mặc những bộ đồ có thiết kế lạ mắt, làm mới mình khi tham gia sự kiện. Còn với phong cách đời thường, không phải những thiết kế bó sát, Lana Condor thích trang phục thoải mái, đơn giản ví dụ như quần jean, áo phông.

Lana Condor nhận được không ít những lời mời chụp hình quảng cáo, ảnh tạp chí.

Xuất hiện tại Met Gala, Lana Condor diện thiết kế váy xòe màu hồng pastel.

Không cầu kỳ, đôi khi Lana Condor chỉ cần một chiếc váy sơ mi dáng dài như thế này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-co-be-mo-coi-can-tho-34-gay-tranh-cai-vi-chiec-vay-khong-vua-van-a...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-co-be-mo-coi-can-tho-34-gay-tranh-cai-vi-chiec-vay-khong-vua-van-a597908.html