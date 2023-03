Ham hố gây chú ý với quan khách, mỹ nhân Trung Quốc bị cắt sóng vì váy ảo ảnh

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện ấn tượng trong sự kiện của nhãn hàng cô làm đại sứ.

Trong sự kiện mới đây, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây chú ý khi diện thiết kế đầm trễ vai xuyên thấu. Mẫu vải được đính đá cầu kỳ kết hợp với phần bodycon màu nude tôn lên nét duyên dáng của người mặc. Địch Lệ Nhiệt Ba sử dụng đôi sandal quai mảnh "tone sur tone" với tổng thể.

Người dùng mạng xã hội bình luận: "Đẹp xuất sắc", "trang phục đi sự kiện của Địch Lệ Nhiệt Ba lúc nào cũng quá đẹp", "nữ minh tinh khiến tim người ta loạn nhịp",...

Người đẹp lựa chọn thiết kế váy ôm may bằng vải xuyên thấu.

Cùng diện kiểu đồ với chất liệu tương tự nhưng nữ ca sĩ, diễn viên Ngô Tuyên Nghi lại gây tranh cãi thậm chí bị cắt sóng trong sự kiện "Man At His Best Award".

Trang Sina cho biết, thời điểm Ngô Tuyên Nghi xuất hiện các tay săn ảnh liên tục chĩa ống kính cận cảnh khiến khán giả đang xem livestream phẫn nộ. Bởi vậy Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã xử phạt đơn vị tổ chức cũng như quyết định cắt sóng.

Ngô Tuyên Nghi gây tranh cãi vì trang phục thiếu tinh tế.

Người đẹp muốn hướng đến hình ảnh trưởng thành nhưng phản tác dụng.

Đồ xuyên thấu - "con dao hai lưỡi"

Không phải vô cớ khi thời trang tham gia sự kiện của các người đẹp Trung Quốc luôn thu hút nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Họ thường lựa chọn những thiết kế đầm dạ hội, xuất hiện như một nàng công chúa khiến người khác phải trầm trồ. Những kiểu váy cầu kỳ sẽ được ưu tiên diện trong dịp này. Cũng chính vì không phổ biến với thời trang đời thường nên chúng càng trở nên đặc biệt.

Tại lễ trao giải Quốc Kịch Thịnh Điển, Quan Hiểu Đồng mặc váy kết hợp chi tiết xuyên thấu bắt mắt.

Một trong những thiết kế được các mỹ nhân Trung Quốc yêu thích là kiểu đầm xuyên thấu nhất là dáng ôm nhẹ nhàng. Chất liệu xuyên thấu vẫn thường được sử khi may váy dạ hội cho những quý cô châu Âu khoảng thế kỷ 19. Từ việc chỉ dùng như một chi tiết điểm xuyết, nó đã được sử dụng làm chất liệu chính.

Ưu điểm của những chiếc đầm xuyên thấu là nhẹ nhàng nhưng không kém phần tôn dáng. Chẳng phải ai cũng biết mặc sao cho đẹp hơn nữa kiểu đồ này cũng rất dễ khiến chủ nhân gặp sự cố. Đồ xuyên thấu vẫn nên được đặt trong chừng mực, tránh những cắt xẻ thiếu tinh tế.

Trang phục của Hà Tuệ bị đánh giá là có phần lộ liễu mặc dù đã mặc bodysuit màu nude bên trong.

