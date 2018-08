Chuyện ít biết về việc ăn mặc khi lên sóng truyền hình quốc gia

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 17:08 PM (GMT+7)

Tư vấn thời trang công sở Sự kiện:

Thông thường sẽ có những "quy định ngầm" với áo dài của các nữ BTV như: không được quá lòe loẹt gây nhức mắt, hoa văn cũng cần tiết chế, chú trọng ở phần trên và tránh rườm rà, phản cảm...

Hình ảnh khá quen thuộc với hàng triệu khán giả xem truyền hình từ xưa tới nay đó chính là các nữ Biên tập viên (BTV) xinh đẹp luôn xuất hiện nghiêm chỉnh trong bộ trang phục áo dài, còn các BTV nam thì lịch lãm với áo vest, sơ mi và thắt cà- vạt chỉnh tề. Áo dài đã được mặc định là trang phục lên sóng chương trình thời sự quốc gia vào khung giờ 19 giờ hàng ngày.

"Áo dài là trang phục bắt buộc của MC, BTV lên sóng dẫn bản tin Thời sự VTV" -BTV Phương Thanh chia sẻ.

BTV Phương Thanh chia sẻ rằng, thông thường các MC, BTV phải tự chuẩn bị trang phục. Như cô có đến 20-30 bộ áo dài để thay đổi hàng ngày. Để bớt nhàm chán, Phương Thanh đã mix thêm áo dài với những phụ kiện đơn giản như: vòng cổ, hoa cài áo… để tạo ra những phong cách khác nhau. Tuy nhiên, thông thường sẽ có những "quy định ngầm" với áo dài của các nữ BTV như: không được quá lấp lánh gây lóa mắt, hoa văn cũng cần tiết chế, chú trọng ở phần trên và tránh rườm rà, phản cảm.

Hay BTV Thu Hà, người từng nhận vai trò BTV dẫn bản tin thời sự 19 giờ cũng cho rằng, cô sở hữu hơn 50 bộ áo dài khác nhau nhưng đều định hình theo phong cách đơn giản, trang nhã và màu sắc phù hợp.

BTV Thu Hà luôn lựa chọn những trang phục áo dài đơn sắc, phụ kiện tinh tế đi kèm.

“Thông thường, nhiều chương trình của nhà đài được tài trợ trang phục nhưng chủ yếu là váy. Còn dẫn thời sự “mặc định” là áo dài nên số đo phải chuẩn thì mặc mới đẹp”- Phương Thanh cho biết.

Còn theo BTV Kim Tiến- người có thâm niên lâu năm công tác với Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ rằng, với người dẫn chương trình thời sự thì áo dài là điều “bất di bất dịch”. Vì nó là một bản tin quan trọng của quốc gia nên mặc quốc phục là điều dễ hiểu.

BTV Kim Tiến đặc biệt yêu thích trang phục áo dài mỗi khi lên sóng.

“Áo dài là trang phục yêu thích của tôi, vì vậy tôi thường dành thời gian để tự mình chọn lựa, thiết kế áo dài cho riêng mình. Tôi tự quyết định chất vải, màu sắc, phụ kiện đi kèm… Tất nhiên đến công đoạn may thì phải nhờ đến các thợ may chuyên nghiệp. Có những người thợ may đã may áo dài cho tôi cả mười mấy năm nay”- BTV xinh đẹp Hoài Anh chia sẻ.

Hình ảnh lung linh của nữ BTV Hoài Anh trên sóng truyền hình quốc gia.

Nhưng thực tế thì "râu ông nọ chắp cằm bà kia" khiến nhiều khán giả cảm thấy thú vị.

Tuy nhiên, vì thời gian cho mỗi bản tin khá gấp từ khâu chuyển bị nội dung, trang điểm và trang phục nên nhiều BTV chú trọng phần trên còn có khi bên dưới áo dài là quần jeans, quần ngố thậm chí là đi bốt, chân đất miễn sao di chuyển nhanh và tiện.

BTV Hoài Anh từng gây thú vị cho công chúng khi đăng tải bức ảnh mặc áo dài bán thân khi lên hình. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ là một chiếc áo dài truyền thống nhưng thực tế thì nó có tà ngắn, khi hất ống kính máy quay bán thân thì sẽ không biết được, BTV lên hình vẫn cực kỳ xinh đẹp và lung linh.

Áo dài kết hợp với quần jeans, quần hoa...là chuyện không còn hiếm ở hậu trường mỗi bản tin Thời sự.

Biên tập viên xinh đẹp Hoài Anh dí dỏm chia sẻ trên trang cá nhân áo của cô vô cùng đa năng, vừa có thể lịch sự lên hình, vừa có thể mặc với quần jeans để có một phong cách bụi và te tua, cũng có thể mặc với quần bà ba, chân đất như thế này để ngoan hiền và quyến rũ.

Còn BTV Kim Tiến thì chia sẻ rằng: "Trong lúc ở trường quay tôi phải chạy từ phòng thu này sang phòng kia. Nếu mặc áo dài lướt thướt thì không chạy kịp và khá bất tiện. Vì thế, tôi đã đề xuất với người may áo là cắt tà ngắn để dễ di chuyển. Khi lên hình, phần thân trên vẫn mang dáng dấp áo dài, chỉ có phần thân dưới giống áo sơ mi"

Việc mặc áo dài của BTV lên sóng cũng có nhiều câu chuyện hay ho đi kèm. Chuyện đứt cúc, bung chỉ hay áo quá chật, quá rộng là quá bình thường. Nên các người đẹp luôn "thủ sẵn" cho mình hộp kim chỉ, chiếc kẹp ghim...