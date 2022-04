Choáng với tủ giày gần 23 tỉ đồng của siêu mẫu Kylie Jenner

Thứ Hai, ngày 11/04/2022 11:36 AM (GMT+7) Chia sẻ

Siêu mẫu Kylie Jenner thích khoe những món đồ yêu thích của mình với người hâm mộ. Ngày 24-3, cô chia sẻ trên trang mạng xã hội Instagram bộ sưu tập giày trị giá khoảng 1 triệu USD (gần 23 tỉ đồng).

Kylie Jenner, 24 tuổi, sở hữu đến 321 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Instagram, một con số ấn tượng. Cô đăng tải đoạn video clip ngắn quay lướt qua những đôi giày cao gót yêu thích được xếp thành từng hàng.

Kylie Jenner khoe bộ sưu tập giày

Cận cảnh những đôi giày hiệu của Kylie Jenner

Siêu mẫu Kylie Jenner thích khoe những món đồ yêu thích của mình với người hâm mộ

Trong bộ sưu tập giày của Kylie Jenner có những thiết kế riêng đến từ các thương hiệu như Valentino, Dolce & Gabbana, Christian Louboutin và Jacquemus. Mỗi đôi được bán với giá khoảng gần 1.000 USD và cô có khoảng1.000 đôi. Siêu mẫu này có vẻ thích màu hồng vì cô sở hữu nhiều đôi giày màu này dù kiểu dáng khác nhau.

Kylie Jenner đã chia sẻ khá nhiều điều với người hâm mộ của mình gần đây. Cô đăng tải video lên tài khoản YouTube khoảnh khắc thân thiết tại nhà riêng với bạn trai Travis Scott và cô con gái 4 tuổi. Cô cũng tiết lộ tên con trai đã chào đời vào tháng 2 của mình là Wolf Webster nhưng sau đó thông báo rằng cô cùng bạn trai đã thay đổi ý định, không đặt tên này nữa.

Ngoài vai trò siêu mẫu, Kylie Jenner còn là ngôi sao truyền hình thực tế, doanh nhân. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" từ năm 2007 đến năm 2021 và là người sáng lập, chủ sở hữu của công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner cùng con gái 4 tuổi

