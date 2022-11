Chiếc váy huyền thoại 5 triệu đô rách toạc vì không chịu nổi Kim "siêu vòng 3"

Kim Kardashian đã bất chấp chỉ trích để diện chiếc váy này.

Kim từng gây chú ý khi diện chiếc váy mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe.

Kim Kardashian nổi tiếng là người đẹp chịu chơi và “chơi trội” bậc nhất Hollywood. Cô không ngại thử mọi trang phục độc, lạ và bất người khen, kẻ chê. Và việc diện chiếc váy huyền thoại cỉa minh tinh Marilyn Monroe tham dự thảm đỏ Met Gala 2022 vừa qua cũng vậy. Trang phục từng được Marilyn Monroe diện khi hát Happy Birthday, Mr. President trong tiệc sinh nhật Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 19/5/1962. Ban đầu, thiết kế có giá 12.000 USD. Nhưng đến 11/2016 công ty Ripley's Believe It or Not (Ripley's) đã đấu giá thành công với giá 4,81 triệu USD, biến nó trở thành một trong những chiếc váy biểu tượng đắt giá nhất thế giới.

Cô đã phải ép cân cấp tốc trong 3 tuần để vừa với chiếc váy.

Kim nói với Vogue không hề dễ dàng để mặc được thiết kế có tuổi đời hơn 60 năm. "Tôi đã thử nó và thấy không vừa. Tôi nói với êkíp rằng hãy cho tôi ba tuần. Tôi phải giảm hơn 7kg để mặc vừa chiếc váy ngày hôm nay. Đó là một thử thách, cũng giống như một vai diễn trong phim vậy", Kim cho biết.

Cô chia sẻ rằng, bản thân đã phải đưa ra chế độ ăn kiêng cực kỳ khắc nghiệt để có thể diện vừa chiếc váy mỏng manh như sương này. Thiết kế của Monroe màu nude được làm từ loại vải souffle vô cùng mỏng manh. Theo Vogue, chiếc đầm co giãn và đàn hồi khi còn mới, nhưng trở nên yếu và dễ rách hơn sau hơn 60 năm. Ngoài ra, váy còn được khâu bằng tay hàng nghìn hạt cườm, pha lê nặng trĩu. Khi Monroe mặc nó năm 1962, cô đã phải khâu lại vài đường chỉ trên váy.

Cô đã từng chật vật mà không thể ních vừa chiếc váy.

Và cụ thể Kim đã phải giảm 10kg để mặc vừa chiếc váy mang tính biểu tượng này. Kim có 3 tuần để mặc vừa chiếc váy này và cô đã bắt đầu vào công cuộc xiết cân nghiêm ngặt. Cô tập luyện với huấn luyện viên cá nhân, cô nhịn ăn và cắt bỏ hoàn toànlượng đường- một thử thách không hề dễ với Kim. Song song với chế độ tập luyện và ăn uống khắt khe, Kim đã giảm được 7kg trước khi sự kiện Met Gala diễn ra.

Sau khi sự kiện Met Gala diễn ra, Kim đã bị chỉ trích vì làm hỏng 1 số chi tiết của chiếc váy.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng, chiếc váy và sự kiện Met gala năm nay là lần đầu tiên cô đi sự kiện mà không có Kanye West làm stylist như mọi lần. Bởi trước đây, gần như tất cả các sự kiện thời trang cô góp mặt đều có dấu ấn của bạn trai cũ, cũng chính anh là người nâng tầm đẳng cấp thời trang cho Kim Kardashian.

Nhưng bên cạnh lời khen thì ở Met Gala năm nay, Kim bị chỉ trích vì mặc trang phục mang tính lịch sử văn hóa. Các chuyên gia bảo quản trang phục lo ngại cô làm hỏng bộ đồ vì di chuyển, mồ hôi cơ thể, độ ẩm và nhiệt độ bên ngoài không phù hợp. Tuy nhiên, gia đình của Marilyn Monroe nói với People có thể huyền thoại Hollywood sẽ vui khi Kardashian mặc chiếc váy của cô.

Đây là chiếc váy được Marilyn Monroe diện vào dịp sinh nhật tổng thống Kennedy vào năm 1962.

