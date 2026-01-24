Chân dài Đài Loan qua đời vì ung thư ở tuổi 29

Trên Instagram, em trai của Coco xác nhận tin buồn về sự ra đi của chị gái mình bằng dòng chữ đen trên nền trắng: "Chị gái tôi đã qua đời thanh thản lúc 6h53 sáng ngày 22/1".

Người hâm mộ của Coco để lại những lời chia buồn trên mạng xã hội: "Thiên thần xinh đẹp, cầu mong bạn được khỏe mạnh ở kiếp sau", "Coco là thiên thần nhỏ xinh đẹp và dũng cảm nhất trên thiên đường", "Coco dũng cảm, cảm ơn vì những nỗ lực của bạn", "Bạn là người tuyệt vời nhất trong trái tim mọi người. Chúng tôi nhớ bạn, cảm ơn vì những nỗ lực của bạn".

Theo người em trai, Coco đã chiến đấu với căn bệnh ung thư nhiều năm. Năm 2021, cô đi khám vì bị mờ mắt và được chẩn đoán mắc chứng loạn sản xơ xương và một khối u 10 cm trong não. Cô đã trải qua phẫu thuật mở sọ thành công và được xuất viện thuận lợi.

Người mẫu Coco. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, đầu năm ngoái, cô đột nhiên bị tức ngực và khó thở, bị sốc tim và rơi vào hôn mê. Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phát hiện một khối u 6*8 cm trong ngực đang chèn ép tim, thậm chí ăn mòn tâm nhĩ phải, với dịch mô bao quanh tim. Cô được chẩn đoán mắc bệnh u mạch ác tính, một căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến tim.

Dù bệnh tật, Coco thường xuyên ghi lại cuộc sống của mình qua mạng xã hội. Cô thể hiện sự tự tin, lạc quan, chụp nhiều bức ảnh xinh đẹp, khiến khán giả ngưỡng mộ. Trong một chia sẻ vài tháng trước, cô nói về tình trạng của mình: "Sau ca phẫu thuật u não, tôi đã mất trọn ba năm để đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo, không ngờ số phận lại một lần nữa trêu đùa tôi một cách tàn nhẫn. Tôi vẫn sẽ lạc quan đối mặt, chỉ tiếc là trời không chiều lòng người".

Người mẫu Coco. Ảnh: Weibo

Coco năm nay 29 tuổi Chloe, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, có gần 30.000 người theo dõi trên Instagram. Cô hoạt động với vai trò người mẫu và xuất hiện tại nhiều show diễn thời trang.