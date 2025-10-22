Ca sĩ gen Z 'gây sốt' khi xuất hiện bên cạnh 2 ‘nam thần’ VFC

Mới đây, ca sĩ trẻ XIRI gây sốt khi xuất hiện bên cạnh 2 "nam thần" VFC là Hoàng Anh Vũ và Huỳnh Anh.

Trong khi Hoàng Anh Vũ, Huỳnh Anh khiến người hâm mộ ngẩn ngơ với vẻ đẹp lịch lãm trong bộ áo dài truyền thống thì XIRI – nữ ca sĩ Gen Z nổi bật với phong cách trẻ trung, năng động, khoe nét tươi mới của tà áo dài cách tân, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Nét đằm thắm dịu dàng của XIRI trong bộ ảnh nhận được nhiều khen ngợi từ người hâm mộ.

XIRI (tên thật Bùi Giang Tâm, sinh năm 2005) là một trong những talent triển vọng của HAY Bros - công ty do diễn viên Hoàng Anh Vũ và nhạc sĩ Hà Anh sáng lập.

Gần 1 năm sau khi ra mắt MV đầu tay “Chờ em lớn nhé”, XIRI tập trung phát triển chuyên môn thanh nhạc, guitar, piano, nhạc cụ dân tộc và vũ đạo. Cô nàng sắp ra mắt EP chủ đạo thể loại Pop với chủ đề thanh xuân vườn trường, hứa hẹn sẽ trình diễn đa dạng kỹ năng chơi đàn guitar, piano và đàn nhị.

Trong bộ ảnh mới thực hiện, XIRI diện chiếc đầm pastel dịu mắt, trang điểm nhẹ nhàng, khoe phong cách trong trẻo. Ca sĩ Gen Z cho biết đây cũng là hình ảnh được cô theo đuổi gần đây.

"Là một cô gái tuổi 20, tôi luôn muốn sống hết mình với thanh xuân. Tôi mong muốn khán giả khi nghe nhạc hay ngắm những bộ ảnh của tôi cũng sẽ được lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, sống trẻ, tận hưởng từng phút giây của tuổi đôi mươi", XIRI nói.

Ở một layout khác, XIRI xuất hiện với chiếc đầm xanh 2 dây pastel dịu mắt, tay cầm bó hoa cúc dại giản dị, thể hiện sự dịu dàng.

Phong cách trang điểm và làm tóc của XIRI cũng được chăm chút kỹ lưỡng, với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, điểm xuyết khăn ren trắng, góp phần tăng thêm nét nữ tính và sự tinh khôi cho tổng thể hình ảnh.