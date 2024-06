"Búp bê Barbie nước Mỹ" quyến rũ trong sắc hồng của Marc Jacobs

Góp mặt trong chiến dịch Chớm Thu 2024 của Marc Jacobs, nữ ca sĩ Sabrina Carpenter hóa thân thành một "búp bê Mỹ" với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc hút hồn. Sabrina Carpenter diện những trang phục tôn vinh nét quyến rũ hiện đại, không e ngại thử sức với bodysuit gợi cảm và giày cao gót Kiki 150 quái tính.

Loạt hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Carin Backoff, xoay quanh điểm nhấn của BST Chớm Thu 2024, được xem là "it bag" mới - chiếc túi The Sack. Ra mắt vào mùa Thu 2022, tính thẩm mỹ tối giản và sự tiện dụng đã biến The Sack thành trụ cột mới trong BST túi xách Marc Jacobs

Gây chú ý khi trở thành khách mời đặc biệt của show “The Eras Tour”, Sabrina Carpenter quyến rũ với trang phục bodysuit ren và túi màu hồng nóng bỏng trong bộ ảnh mới.

Và sẽ không phải là Marc Jacobs nếu không xuất hiện ít nhất một đôi giày platform nổi bật. Sabrina Carpenter hóa tinh khôi với váy babydoll và giày cao gót Kiki 150 ấn tượng - biểu tượng rất Marc Jacobs.

Đối với riêng Sabrina, thì việc xuất hiện trong chiến dịch thời trang này cũng đánh dấu một dấu ấn quan trọng trong việc xây dựng tên tuổi của người mẫu trẻ này. Từng gây được dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia vào chiến dịch quảng cáo thời trang của thương hiệu Skims của Kim Kardashian, giờ đây Sabrina cũng trở thành một trong những người mẫu trẻ được yêu thích.

Sự thử nghiệm với những nghệ sĩ mới mẻ và táo bạo thể hiện rõ tinh thần trẻ trung, hướng tới giới trẻ của Marc Jacobs.

