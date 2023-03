BlackPink nhiều lần hớ hênh vì trang phục diễn kiệm vải

Trong buổi hòa nhạc tại Jakarta, Indonesia hôm 11/3, Rosé bất ngờ gặp sự cố về trang phục khi đang trình diễn ca khúc Hard to love. Cụ thể, dây buộc sau cổ của chiếc váy yếm không may bị tuột. May mắn, ca sĩ đã bình tĩnh giữ phần đằng trước váy và nhờ sự hỗ trợ của vũ công.

Nhiều fan “thót tim” vì nếu không kịp phát hiện và xử lý kịp thời, ca sĩ có thể rơi vào tình huống hớ hênh.

Đây không phải lần đầu giọng ca chính của BlackPink gặp sự cố với áo. Hồi năm 2018 tại sân khấu lễ trao giải âm nhạc Melon, Rosé bị bung cúc gài áo phía sau lưng khi thực hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh mẽ, liên tục. Nhiều fan nơm nớp lo sợ chiếc áo có thể bị bung bất cứ lúc nào trong khi cô biểu diễn.

Jennie thử nghiệm với nhiều phong cách thời trang mới trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Cô diện trang phục phóng khoáng, táo bạo khi đến với các nước phương Tây. Tại đêm nhạc tại Paris (Pháp), nữ thần tượng mặc váy ngắn, áo ngực đen đi kèm áo khoác lửng màu bạc bên ngoài. Cuối phần giao lưu, cô cởi áo ngoài, hết mình với người hâm mộ và thực hiện động tác vũ đạo nóng bỏng. Khoảnh khắc này cũng là nguyên nhân khiến rapper BlackPink nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Giống Rosé, nữ thần tượng sinh năm 1996 không ít lần sự cố trang phục. Khi trình diễn ca khúc Lovesick Girl, Jennie lúng túng vì không kiểm soát được phần chân váy vì gió to, lộ quần bảo hộ bên trong. Mới đây, ở đêm diễn tại Đông Nam Á, cô lộ vẻ mặt ngượng ngùng khi phần váy bị tốc ngược lên hoàn toàn. Dù có quần bảo hộ nhưng ngắn cũn, nữ thần tượng đôi lúc vẫn hớ hênh.

Hầu hết sân khấu âm nhạc trong thời gian gần đây, thành viên Lisa đều chọn trang phục khoe triệt để đôi chân dài, tôn vóc dáng. Tuy vậy, nhiều bộ đồ khán giả cho rằng stylist quá tay, cố tình để đồ ngắn cũn cỡn, để lộ da thịt. Vì đồ diễn quá ngắn nên khi phô diễn vũ đạo, Lisa không ít lần gặp tình huống hớ hênh trên sân khấu.

Nguồn: https://tienphong.vn/blackpink-nhieu-lan-ho-henh-vi-trang-phuc-dien-kiem-vai-post1517464.tpoNguồn: https://tienphong.vn/blackpink-nhieu-lan-ho-henh-vi-trang-phuc-dien-kiem-vai-post1517464.tpo