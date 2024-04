"Cô bé trà sữa Việt" mặc mốt "lộ viền bra" trong phim 18+, táo bạo nhất từ trước đến nay

Tái xuất trong dự án điện ảnh "Trước giờ yêu" - khai thác về đề tài tình dục của giới trẻ, Jun Vũ "lột xác" với hình tượng cô gái cá tính, nóng bỏng. Mới đây, trên trang cá nhân, "cô bé trà sữa Việt" đăng tải một số hình ảnh trong phim nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên MXH. Jun Vũ thủ vai nữ chính đóng cặp cùng Tôn Kinh Lâm. Không còn là hình ảnh thời thượng, sang trọng như Khánh My - cô nàng tiểu thư nhà giàu (Gái già lắm chiêu), Jun Vũ gây bất ngờ với hình ảnh để mái tóc ngắn, nhuộm xanh và trang phục cá tính.

Một số hình ảnh trong phim mới được Jun Vũ đăng tải trên MXH.

Ấn tượng nhất phải kể đến outfit cô nàng diện set đồ denim kết hợp xu hướng "lộ viền áo ngực" với bra đen lấp ló còn được gọi là "peekaboo bra". Đây cũng là trào lưu thời trang được các ngôi sao Hollywood lăng xê nhiệt tình trên thảm đỏ năm 2023 và tiếp tục được dự đoán sẽ "làm mưa làm gió" trong năm nay.

Được nhận xét là tạo hình có phong cách khá tạo bạo, bản thân Jun Vũ cũng không phủ nhận, vai diễn này sẽ là màu sắc mới của cô, một hình tượng khác hoàn toàn với những bộ phim trước đây cô từng đóng. "Khi tham gia bất kỳ dự án nào, tôi đều rất nghiêm túc và mong muốn cống hiến hết sức cho nhân vật và phim. Tôi hy vọng rằng mình không làm khán giả thất vọng sau khi xem hết bộ phim", cô nói thêm.

Trên thực tế, trào lưu "peekaboo bra" không chỉ mới được biết đến. Có khá nhiều phong cách tương tự từng được đưa lên màn ảnh nhỏ. Đặc biệt hình ảnh những chiếc áo lót lấp ló này còn khiến khán giả liên tưởng đến phong cách của Carrie Bradshaw trong phim "Sex and the city" hay trào lưu khoét lỗ áo ngoài trong "Mean Girls". Tuy nhiên, hiện tại, "peekaboo bra" được biến tấu có phần phóng khoáng, khiêu gợi hơn nhờ cổ áo thấp, tay áo, điểm nhấn là một số chi tiết cut-out giúp "bào mỏng" tầm nhìn, có chút hờ hững, thậm chí còn được nhận xét hơi lẳng lơ.

Lương Thùy Linh cũng là một trong những người đẹp tích cực lăng xê mốt "peekaboo".

"Peekaboo bra" được lăng xê dưới muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, với sự khác biệt về văn hóa Đông - Tây, các cô gái diện "peekaboo bra" cần phải khéo léo, tinh tế trong cách phối đồ để tránh gây phản cảm. Nên chọn những mẫu bra không có phần đệm quá dày dặn, ôm vừa vặn vòng một để nó được ẩn mình dưới lớp vải xuyên thấu, hoặc lấp ló hờ hững khi kết hợp cùng những chiếc áo oversized, đôi khi là một chút viền áo lộ hẳn ra bên ngoài cùng kiểu áo corset ôm sát cũng sẽ giúp bạn ghi điểm bởi sự gợi cảm có chừng mực.

Cùng với sự nỗ lực cách tân, "peekaboo bra" được các chuyên gia dự đoán xu hướng nhận xét sẽ trở nên hot không kém underboob hay whale tail (trào lưu lộ quần lót dây), là một trong những trend cho thấy rõ chủ nghĩa cá nhân cũng như phong trào "my body, my choice" được các IT-girl Hollywood hưởng ứng nhiệt tình.

