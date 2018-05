Bị Hoàng Yến chê không phù hợp, Minh Hằng vẫn là huấn luyện viên của The Face

Thông tin Minh Hằng trở thành huấn luyện viên The Face vừa được công bố vào ngày 29.5.

Sau thông tin siêu mẫu Võ Hoàng Yến sẽ trở thành huấn luyện viên của The Face 2018, cư dân mạng và người yêu thích chương trình vẫn chưa hết hào hứng thì mới đây, Minh Hằng được tiết lộ sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của The Face 2018.

Hình ảnh chính thức được đăng tải trên fanpage của chương trình The Face. Thông tin trên ảnh có giới thiệu Minh Hằng là "Gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu hàng đầu/ ca sĩ và diễn viên".

Trước thông tin này, công chúng vô cùng bất ngờ chờ đón những gì mà Minh Hằng sẽ mang đến cho các thí sinh cũng như chương trình. Mặc dù Minh Hằng không có nhiều kinh nghiệm làm mẫu như huấn luyện viên Võ Hoàng Yến nhưng ngược lại cô từng là gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu.

Tuy không dày dặn kinh nghiệm pose dáng hay catwalk như Võ Hoàng Yến nhưng Minh Hằng từng là gương mặt đại diện của rất nhiều thương hiệu, tiêu chí chính của chương trình The Face.

Điều đáng chú ý là trong những chia sẻ trước đây, Võ Hoàng Yến từng bày tỏ quan điểm Minh Hằng không phù hợp ngồi ghế huấn luyện viên. Đây chính là mấu chốt khiến cư dân mạng cảm thấy thích thú vì chắc chắn giữa 2 người đẹp sẽ có những màn "đấu đá" không khoan nhượng.

Một năm trước vào mùa thứ 2 của The Face, Minh Hằng đột nhiên đăng đàn "tố" Hồ Ngọc Hà đã chèn ép khiến cô không được ngồi ghế huấn luyện viên The Face. Theo đó, Hà Hồ cũng cho rằng Minh Hằng không phù hợp cho chiếc ghế nóng. Nhiều khán giả phân tích rằng, với scandal "không đội trời chung" này, nếu có sự xuất hiện của Minh Hằng ở vị trí huấn luyện viên, thì khó có thể hy vọng chuyện Hồ Ngọc Hà tham gia mùa The Face năm nay.

Võ Hoàng Yến từng cho rằng Minh Hằng không thích hợp làm huấn luyện viên.

Chỉ sau vài phút thông báo, trang fanpage của chương trình The Face đã nhận được rất nhiều lượt bình luận trong đó có không ít ý kiến cho rằng Minh Hằng không phù hợp ngồi ghế huấn luyện viên: "Minh Hằng tuổi gì so với Hoàng Yến?", "Không biết bị loại thí sinh xong chị có về nhà livestream khóc không?". Bên cạnh đó cũng có những ý kiến khách quan hơn: "Để vào cuộc chơi mới biết chứ, mấy thánh phán như đúng rồi, mệt thật sự!"