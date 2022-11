"Bạn gái Lương Thế Thành" gây choáng bên siêu xe với chiếc chân váy lộ nội y

Thứ Ba, ngày 08/11/2022 10:24 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cô có phong cách thời trang gợi cảm, phóng khoáng.

Trân Đài nổi bật trên phố với set đồ màu đỏ rực lửa.

Trân Đài từng là mẫu ảnh nổi tiếng trước khi sang Mỹ sinh sống. Khi đó, cô có bộ hình cưới ấn tượng cùng nam diễn viên Lương Thế Thành nên được người hâm mộ gọi vui là "bạn gái". Sau đó, khi biết tới cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, cô đã trở về nước dự thi và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau khi đại diện Việt Nam dự thi quốc tế và lọt top cao chung cuộc, Trân Đài quay trở lại Mỹ sinh sống. Những hoạt động thường nhật được cô chia sẻ trên trang cá nhân với người hâm mộ.

Cô là một trong những nàng hậu được đánh giá cao về gu thời trang. Trân Đài lăng xê nhiều phong cách có phần táo bạo và sexy hơn so với nhiều nàng hậu Việt, có lẽ một phần do môi trường sống tại trời Tây có phần cởi mở. Và, hình ảnh gần đây nhất được Trân Đài chia sẻ, cô mặc set đồ màu đỏ rực lửa, chất liệu xuyên thấu mỏng như sương khiến người nhìn liên tưởng tới chất liệu của kiểu váy ngủ (hay còn được gọi là váy phòng the).

Chất liệu xuyên thấu giúp cô khoe vòng ba quyến rũ nửa kín nửa hở. Cách lên đồ đơn giản tông xuyệt tông luôn là công thức thời trang "bất bại" được nhiều người áp dụng.

Phong cách thời trang của Trân Đài ở trời Tây khá năng động, trẻ trung và thu hút. Cô không giới hạn trong việc chọn trang phục mà trải nghiệm với nhiều phong cách, mang tới sự mới mẻ trong mắt công chúng.

Nhìn qua, set đồ như đồ bơi - xu hướng thời trang biển năm nay với 3 món: áo/quần/chân váy hoặc khăn. Trân Đài kết hợp giày cao gót, túi xách màu trắng tông xuyệt tông tăng thêm độ bắt mắt cho outfit. Cách kết hợp phụ kiện màu trắng cùng set đồ màu đỏ còn góp phần làm dịu sắc tố nổi bật từ trang phục, khiến người nhìn không bị chói.

Cô ưu tiên những trang phục tôn dáng, khoe đường cong hình thể mềm mại từ style cá tính tới sexy.

Với số đo hình thể lý tưởng khi chiều cao 1,71m cùng số đo ba vòng: 89 - 62 - 94cm, Trân Đài dễ dàng mặc đẹp nhiều phong cách thời trang. Được biết, bí quyết giữ dáng của cô là ăn chay và tập gym. Tuy nhiên, Trân Đài chỉ áp dụng ăn chay ngắn hạn theo từng giai đoạn.

Không chỉ là một người đẹp, Trân Đài còn làm kênh Youtube với nhiều nội dung hấp dẫn từ phong cách, trang điểm tới cuộc sống thường nhật... tại Mỹ.

Nàng hậu có phong cách táo bạo nhưng không tạo ác cảm bởi cô lựa chọn trang phục phù hợp, hợp trend.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-ban-gai-luong-the-thanh-34-gay-choang-ben-sieu-xe-voi-chiec-chan-v...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/34-ban-gai-luong-the-thanh-34-gay-choang-ben-sieu-xe-voi-chiec-chan-vay-lo-noi-y-a579221.html