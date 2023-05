Balenciaga Fall 2023 lăng xê tông màu đen, kiểu dáng phóng khoáng

Đăng từ “Balenciaga” lên mạng và bạn sẽ khuấy động những cuộc trò chuyện sôi nổi về các chiến dịch quảng cáo tai tiếng chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của thương hiệu do Demna dẫn đầu vào cuối năm ngoái. Hình ảnh gây tranh cãi đã gây ra một trong những cuộc náo động trên internet lớn nhất trong lịch sử thời trang, khiến hashtag #CANCELBALENCIAGA của TikTok kèm theo video quay cảnh những người hâm mộ cũ cắt túi Balenciaga của họ, đốt Speed ​​Trainers của hãng và gỡ bỏ áp phích logo khỏi tường của họ, tất cả đều thu về hơn 300 triệu lượt xem.

Nhưng vào năm 2023, nhãn hiệu bị phỉ báng đang tìm cách sửa chữa những thiệt hại đã gây ra cho tên tuổi của mình và tiếp tục phát triển. Sau khi ngồi lại với tạp chí Vogue để kể tất cả , sau đó quay trở lại sàn diễn thời trang và sau đó phát hành một loạt bộ sưu tập dạng capsule, Balenciaga đã phát hành cuốn lookbook chính thức đầu tiên kể từ sau thất bại thảm khốc, cho mùa Thu năm 2023 .

Việc phân phối hàng may mặc dường như liên quan đến bộ sưu tập ra mắt trong buổi trình diễn Mùa đông 2023 của Balenciaga vào tháng 3, chứng kiến ​​​​Demna đưa mọi thứ trở lại các nguyên tắc cơ bản của thời trang, không coi thiết kế là “sự giải trí” mà là “nghệ thuật may quần áo”. Bộ ảnh mới nhất này ít được chỉnh sửa hơn đáng kể so với những gì đã đi trên sàn diễn đó, mặc dù nó vẫn khác xa với thử nghiệm xa vời mà Balenciaga đã nổi tiếng trước đây.

Ở đây, Demna-isms trở lại với lực lượng lớn hơn nhiều. Áo khoác phồng và varsity thử nghiệm với số lượng và chất liệu; áo parka trở thành áo khoác ngoài, và áo khoác phù hợp được tái tạo được mở rộng với thiết kế hai lớp và đệm. Phù hợp với các chữ ký trước đây, kính râm che nửa khuôn mặt và giày dép ôm lấy sự phóng đại.

Nhìn chung, bộ sưu tập cho thấy Balenciaga thực hiện một bước cẩn thận nhưng táo bạo đối với quá khứ của nhà mốt. Cố gắng không gây ồn ào với bất cứ điều gì quá kỳ lạ, hình ảnh quen thuộc là một nỗ lực cơ bản của Demna để đưa thương hiệu trở lại vòng tròn chính của thời trang.

