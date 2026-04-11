Á hậu Hoàn vũ bị tố chảnh

Những chia sẻ của Ahtisa Manalo - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - trong chương trình podcast cùng Hoa hậu Quốc tế 2016 Kylie Verzosa đã gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp thời gian qua.

Trong chương trình, Ahtisa Manalo tiếp tục nhắc lại kỷ niệm đáng quên của mình khi tham gia Miss Cosmo 2024 ở Việt Nam. Trước đó, cô nhiều lần chia sẻ việc mình bị thương ở chân do sự cố sập sân khấu ngay trước chung kết Miss Cosmo 2024.

Ahtisa Manalo - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị người đẹp Venezuela - Zaren Loyo tố chảnh chọe, gian dối.

Những chia sẻ của Ahtisa Manalo gây tranh luận xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả Việt cho rằng họ càng thêm mất cảm tình với Ahtisa Manalo vì cô liên tục nhắc về những kỷ niệm tại Miss Cosmo qua những phát ngôn gây tranh cãi.

Trước những phát ngôn của Ahtisa Manalo, người đẹp Venezuela - Zaren Loyo có chia sẻ dài. Ahtisa Manalo và Zaren Loyo cùng tham gia Miss Cosmo 2024 ở Việt Nam.

Trong bài viết, Zaren Loyo cho rằng Ahtisa Manalo đã quá phóng đại chấn thương của mình sau sự cố sập sân khấu, thiếu nỗ lực so với các thí sinh khác và khen ngợi sự quan tâm của ban tổ chức Miss Cosmo.

"Tôi không hề biết rằng sự cố đó lại khiến cô ấy ám ảnh đến vậy. Việc sân khấu sập đã làm tất cả chúng tôi hoảng sợ và cô ấy cũng phải chịu chung số phận như mọi người. Nhưng cô ấy lúc nào cũng có điều gì đó để phát ngôn", Zaren Loyo nói.

​​Zaren Loyo chia sẻ thêm: "Sau khi sân khấu bị sập, tất cả chúng tôi đều cảm thấy bất an. Nhưng cô ấy đã nghỉ ngơi và đi thư giãn, đến khi xuất hiện trong đêm chung kết, tôi nghĩ cô ấy đã mong đợi mình đăng quang. Nực cười thật đấy. Ý tôi là có những cô gái, ngay cả với đôi chân rớm máu, vẫn chiến đấu và nỗ lực trụ vững trên đôi chân của mình. Tôi là một trong số đó".

​Zaren Loyo cũng khẳng định sẽ không bao giờ nói xấu về cách đối xử mà cô nhận được từ các nhân viên của tổ chức Miss Cosmo.

"Tổ chức Miss Cosmo đã lo mọi thứ cho cô ấy rồi còn gì. Cô ấy dường như chỉ hiện diện sau đêm chung kết, còn suốt quãng thời gian trước đó, cô ấy chẳng làm gì cả. Tôi vốn đã biết rõ về cô ấy rồi", Zaren Loyo viết.

Zaren Loyo cũng nhắc lại ồn ào trong quá khứ của Ahtisa Manalo khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 và giành giải Á hậu 1. Trong một buổi phỏng vấn sau cuộc thi, Ahtisa Manalo ám chỉ rằng người đẹp Venezuela - Mariem Velazco đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2018 do có ngày sinh nhật trùng với đêm chung kết. Phát ngôn của Ahtisa Manalo khi đó đã gây tranh cãi và khiến cô bị chỉ trích.

Vào tháng 12/2025, Ahtisa Manalo cũng nhắc tới Miss Cosmo trong cuộc trò chuyện với Meme Vice. Cô cho rằng việc tham dự Miss Cosmo 2024 là trải nghiệm tồi tệ nhất trong suốt gần 10 năm ở các cuộc thi sắc đẹp.

Ahtisa Manalo thi Miss Cosmo 2024 tổ chức ở Việt Nam, tuy nhiên phải dừng chân sớm ở top 10. Sau cuộc thi, cô xóa bỏ danh hiệu Miss Cosmo Philippines 2024 khỏi trang cá nhân khiến fan Việt mất cảm tình với người đẹp.

Năm 2025, Ahtisa Manalo đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và giành giải á hậu 3 nhưng bị cho rằng được thiên vị vì giám khảo và nhà tài trợ chính của cuộc thi là người Philippines. Sau cuộc thi, cô gây tranh cãi với phát ngôn cho rằng mình và người đẹp Bờ Biển Ngà nên là hai thí sinh nắm tay nhau ở khoảnh khắc công bố hoa hậu.