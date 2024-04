8 cách mặc áo sơ mi oversize dễ dàng và gợi cảm

1. Làm như Carrie Bradshaw và thắt đai thành váy

Nếu chúng ta học được điều gì đó khi xem “Sex and the City” không biết bao nhiêu lần thì đôi khi ít lại là nhiều. Đơn giản hóa việc mặc quần áo bằng cách chỉ mặc chiếc áo sơ mi cỡ lớn cài cúc, cùng với một chiếc thắt lưng ở phần hẹp nhất để ôm chặt bạn ở thắt lưng và giữ cho chiếc váy sơ mi ngẫu hứng của bạn không trông như thể bạn quên quần khi chạy ra khỏi cửa. Kiểu dáng này phù hợp với mọi kiểu sơ mi bất kể hình in hay màu sắc. Hoàn thiện nó bằng một đôi sandal cao gót buộc dây và mái tóc rối bù trong gió.

2. Phá cách với một chiếc thắt lưng denim đôi

Tuần lễ thời trang Paris làm chúng ta ngạc nhiên với một xu hướng vi mô mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đến được Thành phố tình yêu: tuxedo Canada. Chúng ta đang lấy một trang từ cuốn sách thời trang Pháp và nhét một chiếc áo sơ mi denim ngoại cỡ vào một chiếc quần jean ống đứng để có một chiếc quần denim đôi trông cân đối. Bạn sẽ có được tay áo bồng bềnh và phần áo phồng lên từ chiếc áo cánh rộng rãi, cộng với đường cắt mỏng của chiếc quần sẽ khiến bạn trông như có đôi chân dài nhiều ngày. Đừng quên cách tân phong cách denim bằng một chiếc thắt lưng đen cổ điển để có kiểu dáng cao cấp, hiện đại.

3. Kết hợp một chiếc áo sơ mi cỡ lớn với những món đồ rộng rãi khác

Để tránh trông luộm thuộm hoặc như thể bạn đang ngập trong đống vải thừa, hãy chú ý đến tỷ lệ và độ vừa vặn: Hãy cân nhắc việc nhét một nửa cúc vào quần jean để làm nổi bật phần eo và tìm một chiếc áo khoác có chiều dài tương tự như áo sơ mi nếu bạn Có thể. Cuối cùng, hãy chọn quần jean ống rộng thoải mái, không quá rộng thùng thình để trông không bị mất dáng.

4. Kết hợp với quần đùi và giày cao gót kitten để có một sự kết hợp khó tin

Vào mùa xuân, chúng ta sẽ được thưởng thức kiểu dáng vô tư của một chiếc áo sơ mi oversize khi kết hợp với quần đùi boxer và đôi giày cao gót kitten thoải mái. Hãy thoải mái mặc một bộ đồ phù hợp hoặc thêm phong cách bãi biển bằng cách cởi áo sơ mi trắng cài cúc bên ngoài áo ba lỗ màu trắng. Tự hỏi làm thế nào để thêm một sự tinh tế thời trang? Hãy tìm những đôi giày cao gót đầy màu sắc sẽ làm cho bộ trang phục thường ngày trở nên sang trọng hơn.

5. Thắt nút chiếc áo sơ mi ngoại cỡ của bạn

Khi nói đến những chiếc áo sơ mi ngoại cỡ của chúng ta, đây có thể là một trong số ít trường hợp chúng ta muốn làm mọi thứ trở nên rối rắm. Buộc phần vải thừa đó thành một nút thắt ngay dưới ngực và xem bạn chuyển từ buồn tẻ thành sang trọng như thế nào.

6. Nâng tầm trang phục cơ bản bằng các phụ kiện nổi bật

Chúng ta sẽ luôn hướng đến sự kết hợp đáng tin cậy giữa áo sơ mi trắng oversize và quần jean xanh, đặc biệt là khi quần denim có cạp trễ phù hợp. Để nâng tầm sự kết hợp khá đơn giản này, hãy hoàn thiện kiểu dáng của bạn bằng những phụ kiện quyến rũ hơn như giày cao gót quai ngang màu đen.

7. Tận hưởng việc phối chất liệu vải thú vị

Một chiếc áo sơ mi cỡ lớn bằng vải cotton sắc nét sẽ rất đẹp khi kết hợp với các loại vải tương phản như da (hoặc giả da). Sự kết hợp giữa vải truyền thống và hình dáng có cấu trúc của áo sơ mi Oxford với chất liệu lấy cảm hứng từ rock 'n' roll tạo ra sự cân bằng ngẫu nhiên giữa mềm mại và phong cách grunge, kết hợp hai phong cách thời trang đối lập khá đẹp mắt. Sự kết hợp này mang đến cho bạn nhiều biến thể tùy thuộc vào cách bạn tạo kiểu. Vào ban ngày, hãy phối nó với một đôi giày thể thao thoải mái và một chiếc túi tote đi làm, sau đó cởi một vài nút trên cùng và tô điểm nó bằng giày cao gót và một chiếc túi baguette bóng loáng để có một buổi tối táo bạo.

8. Sử dụng chiếc áo sơ mi rộng theo phong cách Cowboy Core

Giày bốt cao bồi, quần short denim và một chiếc áo cài cúc quá khổ có thể có vẻ sai, nhưng điều đó lại rất đúng. Thời trang lấy cảm hứng từ phong cách cao bồi hiện có ở khắp mọi nơi, nhờ Beyoncé, người đã khơi dậy cơn sốt cao bồi khi phát hành hai đĩa đơn trong album sắp tới của mình, Cowboy Carter. Mộc mạc nhưng sang trọng, kiểu dáng chân dài này mang lại cảm giác tươi mới đến không ngờ.

