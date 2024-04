Anne Hathaway dẫn đầu chiến dịch biểu tượng của Versace

Versace đã tiết lộ chiến dịch Icon (Biểu tượng) mới nhất của mình, với sự tham gia của các diễn viên từng đoạt giải Oscar là Cillian Murphy và Anne Hathaway. Trong sự kết hợp giữa những bức ảnh đầy màu sắc và đen trắng được chụp bởi nhiếp ảnh gia thời trang huyền thoại Mert & Marcus, các diễn viên xuất hiện trong những kiểu dáng nổi bật từ bộ sưu tập mới ra lò, với phong cách của Jacob K. Trong một tuyên bố, Donatella Versace đã chọn ba từ để mô tả cảnh tượng: “mạnh mẽ, trực tiếp, mang tính biểu tượng”.

“Đối với tôi, Anne và Cillian là hai trong số những diễn viên xuất sắc nhất hiện nay”, nhà thiết kế nói thêm. “Những người đặc biệt tài năng và tốt bụng mà tôi ngưỡng mộ và tôn trọng, họ trông đẹp nhất. Rất Versace”.

Murphy, người đã làm việc với Donatella trong nhạc nền của quảng cáo video đi kèm (có sự góp mặt của “Boys In The Better Land” của ban nhạc Ailen Fontaines DC), sử dụng một số trang phục cần thiết của Versace, bao gồm áo ba lỗ màu trắng, áo khoác đen, thắt lưng có khóa Medusa và khăn choàng in Barocco.

Về chiến dịch, anh ấy nói: “Cộng tác với Donatella từ chia sẻ hình ảnh tham khảo đến chọn nhạc của Fountaines DC cho video đã dẫn đến một chiến dịch phản ánh tôi là ai. Bộ sưu tập các thiết kế được cắt may khéo léo, đầy sức mạnh được làm từ những loại vải tuyệt vời phù hợp với tôi một cách hoàn hảo”.

Hathaway, người cũng mặc những món đồ mạnh mẽ như váy áo nịt ngực bằng da, áo khoác cài cúc vàng và túi xách hàng đầu, nói thêm: “Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ Versace mạnh mẽ, cảm xúc, đầy tham vọng, thực chất, hài hước, quyết liệt, đáng yêu, độc lập, gợi cảm, thông minh, tài năng, xinh đẹp, giống Donatella”.

Trong khi chiến dịch đánh dấu lần đầu tiên Murphy hợp tác với Versace, Hathaway trước đó đã tham gia chiến dịch House's Icons vào năm ngoái. “Tôi nhận thấy rằng Versace Woman là chính cô ấy”, cô nói về trải nghiệm làm việc với thương hiệu này. “Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được coi là Người phụ nữ của Versace và vui mừng khôn xiết khi được đoàn tụ với gia đình Versace cho một chiến dịch Icon (biểu tượng) khác”.

