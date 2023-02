4 bữa tiệc lộng lẫy nhất của Tuần lễ thời trang New York

Có những buổi biểu diễn cả ngày, và những bữa tiệc thâu đêm. Những buổi tối mang đến cơ hội đặc biệt độc đáo cho các biểu tượng phong cách cũng như những người nổi tiếng hòa mình vào giới thượng lưu của thành phố. Mùa này, có trứng cá muối và khiêu vũ, nhạc gia đình và cocktail đặt làm riêng, và sự tinh tế của khu thượng lưu với sự nhạy cảm của trung tâm thành phố. Chúng ta cùng tiếp tục về phía trước để có cái nhìn thoáng qua về những sự kiện đặc biệt nhất trong tuần này.

Bữa tiệc Flowerbomb của Viktor&Rolf

NGÀY 9 THÁNG 2: Viktor&Rolf tổ chức một bữa tiệc và bữa tối xa hoa để vinh danh Emily Ratajkowski, gương mặt đại diện mới cho dòng nước hoa được yêu thích của họ, FLOWERBOMB. Một số người nổi tiếng yêu thích của chúng ta đã xuất hiện, bao gồm Ziwe, Paul Wesley và Alix Earle. Bữa tiệc diễn ra khá sôi nổi với các trạm khám phá hương thơm và sắp đặt video xung quanh căn phòng khi DJ Mona Matsuoka chơi các bản nhạc của cô ấy.

Bữa tiệc khai mạc Saks NYFW

NGÀY 8 THÁNG 2: Saks tổ chức lễ khai mạc NYFW tại The Jazz Club ở The Aman New York. Sự kiện theo phong cách say sưa có tháp sâm panh Saks đặc trưng và màn trình diễn thân mật của Charli XCX, Big Freedia và DJ Alice Longyu. Sau các lễ hội, các vị khách đã thưởng thức các món ăn khuya từ Joe's Pizza được bổ sung bởi món trứng cá muối do CY Kitchen cung cấp.

Evan Mock x Bữa tiệc cocktail và trang sức Pandora

NGÀY 7 THÁNG 2: Ngôi sao của Gossip Girl, Evan Mock, đã tổ chức một bữa tiệc cocktail và bữa tối theo chủ đề Lễ tình nhân tại The Ned NoMad với hãng trang sức Pandora. Để phù hợp với mùa của tình yêu, những bông hồng đỏ và hồng được trang trí trên bàn tiệc dưới ánh nến của những vị khách ăn tối đầy sao. Những người tham dự đáng chú ý bao gồm Julia Fox, Thomas Doherty và Aoki Lee Simmons.

